Convocadas en Madrid la Comisión Permanente y el V Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior

A la izquierda, Elena Bernado, directora general de Emigración y la secretaria del CGCEE y Violeta Alonso, presidenta del órgano

La directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, María Elena Bernardo Llorente, en su condición de secretaria del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) , ha convocado las próximas reuniones de este órgano consultivo.

En concreto, la Comisión Permanente se celebrará los días 23 y 24 de mayo de 2026, mientras que el V Pleno del VIII Mandato tendrá lugar entre los días 25 y 27 de mayo.

Ambos encuentros se desarrollarán en Hotel Meliá Avenida América, en la capital española, y reunirán a representantes de la ciudadanía española residente en el exterior junto a responsables institucionales.

El último Pleno del VIII Mandato recupera en esta ocasión el formato de tres jornadas —lunes, martes y miércoles— tras las últimas ediciones celebradas en dos días, debido al elevado volumen de trabajo previsto. Según fuentes del propio Consejo, se someterán a debate un total de 75 propuestas, lo que hacía inviable concentrar la actividad en menos tiempo.

Este plenario será además el cuarto presencial del actual mandato —al que se suma un quinto celebrado de forma telemática— y se celebrará en pleno proceso de renovación de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), que deberán elegir a sus representantes en el CGCEE, así como a la futura presidencia del órgano. Relevo que se producirá previsiblemente en el primer semestre de 2027.

Citas que forman parte del calendario ordinario del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, un órgano de carácter consultivo que canaliza la participación de los españoles fuera del país y aborda cuestiones relacionadas con sus derechos, necesidades y políticas de retorno.