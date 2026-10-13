El CRE de Buenos Aires reclama una reforma del Código Civil y defiende el derecho al voto de los españoles en el exterior

El Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Buenos Aires ha reiterado la necesidad de reformar el Código Civil para garantizar el acceso a la nacionalidad española y ha reafirmado el derecho al voto de todos los españoles residentes en el exterior, de acuerdo con la legislación vigente.

En un comunicado, el organismo recuerda que la reforma de la normativa sobre nacionalidad es una reivindicación que se viene trabajando desde hace años en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y en distintos foros relacionados con la emigración española.

El CRE de Buenos Aires defiende que el ejercicio del derecho al sufragio debe regirse por el principio de igualdad para toda la ciudadanía española residente fuera del país. Para ello, apela a la Constitución española, a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y a la Ley 40/2006, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

Transparencia y seguridad jurídica en el voto exterior

Asimimo, consideran indispensable garantizar la transparencia, la objetividad y la seguridad jurídica en todas las actuaciones relacionadas con el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y con la emisión del voto desde el extranjero.

La posición del organismo pone el foco en la necesidad de que los procedimientos electorales ofrezcan garantías para los españoles que residen fuera del territorio nacional, tanto en lo relativo a su inclusión en el censo como en las condiciones para ejercer su derecho al voto.

«La ciudadanía española en el exterior es un componente fundamental, imprescindible y esencial de la realidad nacional», afirma el comunicado.

Defensa de los españoles residentes en Buenos Aires

El CRE concluye reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de los españoles residentes en su demarcación consular. En este sentido, señala que continuará trasladando a las autoridades competentes las reclamaciones y demandas de la ciudadanía española en Buenos Aires.

El pronunciamiento se suma a las reivindicaciones de los órganos de representación de la emigración española en favor de una regulación de la nacionalidad y de unos procedimientos electorales que garanticen la igualdad de derechos de los ciudadanos españoles residentes en el exterior.