El CRE de Ciudad de México cambia de liderazgo y pone fin a un ciclo ininterrumpido desde 1989

Cambio de rumbo en el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Ciudad de México, tras las elecciones celebradas en mayo, en las que la candidatura “Aquí cabemos todos” ha logrado la presidencia del órgano, poniendo fin a un ciclo de 37 años.

Hasta ahora, el CRE había estado encabezado de forma continuada por el espacio “Populares en México”, bajo distintas denominaciones a lo largo de los años, manteniendo la presidencia del órgano con una posición mayoritaria desde el año 1989.

En estos últimos comicios, la candidatura “Aquí cabemos todos” se ha impuesto como la lista más votada con 887 apoyos, lo que le ha permitido asumir la presidencia del órgano de representación de la ciudadanía española residente en la demarcación consular.

Las elecciones han contado con cinco candidaturas y un incremento de la participación, con 1.761 votos emitidos entre las circunscripciones de Ciudad de México, Puebla y Veracruz, de los cuales 1.749 fueron válidos. Según los datos del escrutinio, la participación ha aumentado un 45% respecto a los comicios de 2021, junto con una mayor presencia de voto joven.

La distribución de votos válidos ha quedado encabezada por “Aquí cabemos todos” (887 votos), seguida de “Españoles Populares en México” (661 votos), “Españoles en México” (89 votos), “Trabajo y Esfuerzo por los españoles en México” (88 votos) y “Vamos junIOS” (24 votos). En total, se contabilizaron además 11 votos nulos y un voto en blanco.

El resultado pone fin a un ciclo iniciado en 1989, durante el cual el CRE de Ciudad de México estuvo liderado de manera continuada por el mismo espacio político. La nueva presidencia, que ocupará se configura ahora con el respaldo de distintas sensibilidades presentes en el órgano, en un contexto en el que el CRE mantiene como uno de sus principales retos el aumento de la participación, que sigue siendo reducido en relación con el conjunto del censo de españoles residentes en México.