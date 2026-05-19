Menuda matraca con el resultado andaluz, y Zapatero imputado. Ya sabemos que el PSOE y las izquierdas viven en la euforia porque el PP depende de Vox pese a haber arrasado. Buscan consuelo en que Juanma Moreno se quedó a 2 escaños y 20.000 votos de la absoluta, pues la política permite interpretaciones imaginativas tal cual. Ahora que Florentino Pérez ha irrumpido como un elefante en la cacharrería de la actualidad, Pedro “blaugrana” sólo puede recuperar protagonismo y relato positivos cuando toquen elecciones generales. Menuda racha de derrotas lleva desde las generales de 2023 incluidas. Pero para él mejor perder en 2027 que en 2026, aunque los barones, alcaldes y bases socialistas no piensen lo mismo.

El palco de Florentino se ha convertido en la próxima gran urna. Hay una corriente desertora de quienes se peleaban por un milímetro de gloria en el palco del Bernabéu. El palco del Madrid es una invitación al “bussines”, aunque el imputado ZP hacía negocios fuera de los focos del fútbol. Da igual que seas del PP o del PSOE, porque todos quieren ir al palco de Florentino. O al menos querían antes. Volverán a ser incondicionales cuando gane las elecciones, porque no parece que los socios madridistas se dejen conquistar por el acento mejicano.

El daño reputacional del sanchismo es galáctico, como el del Madrid tras dos temporadas en blanco y sin títulos, con un presidente desbocado, las paleas de vestuario y los caprichos de Vinicius y Mbappé. Pero todo eso se olvida con una Liga, otra Champions y la recuperación del señorío madridista. Esa es la ventaja del fútbol sobre la política, que partido tras partido se manejan los estados de ánimo de los aficionados para proyectar la esperanza y el optimismo que los políticos niegan al pueblo no dimitiendo tras escandalosos casos de corrupción y otros abusos de poder. También en el deporte hay rachas o ciclos como en la vida pública y la economía. Pero el cortoplacismo de “todas las semanas partidos” permite atenuar el desencanto de la temporada mientras que en la política hay que esperar cuatro años para reparar los errores, sobre todo si se secuestra la democracia pese a las corruptelas, las mentiras, la falta de una mayoría real y la ausencia de presupuestos 3 años consecutivos.

Una vez despejadas las elecciones andaluzas y madridistas, sería aconsejable que Florentino invite al palco a Sánchez y Feijóo para hacerles ver lo que el presidente del Madrid no practica: que la alternancia es buena en política y mala en el fútbol. Pero ante mensaje tan contradictorio, ni Pedro ni Alberto se pondrán de acuerdo en una transición rápida, necesaria y ordenada por el bien común de España y los españoles. En política debería haber un mecanismo como en el fútbol para casos de agonía y estropicio como el de Sánchez. Después de 3 años de prórroga y penaltys pese a perder las elecciones, tendría que estar regulada la tarjeta roja que obligue a convocar elecciones generales. Eso es democrático, deportivo y juego limpio. Lo otro es el caso Negreira.