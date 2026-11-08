Uno de cada cuatro de los 359.000 ucranianos que residen en España cotiza a la Seguridad Social

Una mujer ucraniana en una maniffestación por el 4ªaniversario del comienzo de la invasión

En España viven 359.118 personas de nacionalidad ucraniana con documentación de residencia en vigor. Son 29.091 más que hace un año, lo que representa un crecimiento del 8,8%, según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), correspondientes al 30 de septiembre de 2026.

Tras estas frias cifras hay un colectivo que ha ido construyendo su vida en nuestro país, especialmente desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Muchos de ellos llegaron buscando protección y seguridad y con el paso del tiempo y el estancamiento del conflicto, han comenzado a desarrollar aquí una nueva vida, proyectos personales y profesionales. Y también se han ido incorporando progresivamente al mercado laboral.

El perfil de la población ucraniana residente en España refleja una edad media de 37 años: el 58% del total son mujeres, frente al 42% de hombres.

La mayoría de los ciudadanos ucranianos que viven actualmente en España cuentan con una autorización de residencia por protección temporal. Modalidad que representa el 74% del total, con 265.772 personas. Por su parte, 65.700 ciudadanos tienen una autorización de residencia de larga duración en España y otros 2.538 disponen de una autorización de larga duración-UE. En conjunto, estas dos modalidades representan aproximadamente el 19% del colectivo.

La protección temporal se aprobó inicialmente en marzo de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, para ofrecer una respuesta inmediata a las personas desplazadas por el conflicto. Las autorizaciones, que inicialmente tenían una duración de un año, han sido prorrogadas sucesivamente. La última prórroga establece su vigencia hasta el 4 de marzo de 2027, según explican desde el Gobierno de España.

Construcción y hostelería, entre los sectores que más empleo generan

Uno de los datos más relevantes del informe es la incorporación de la población ucraniana al mercado laboral español. Según el OPI, el 28% de las personas ucranianas de 16 o más años que cuentan con documentación de residencia en vigor están afiliadas a la Seguridad Social. Entre las personas afiliadas, el 43% dispone de un contrato indefinido a tiempo completo, un indicador de estabilidad en las condiciones laborales.

La distribución por actividades económicas muestra una presencia destacada en sectores fundamentales para la economía española.

La construcción encabeza la lista, con 12.935 trabajadores de nacionalidad ucraniana, seguida muy de cerca por la hostelería, con 12.921 personas. El comercio al por mayor y al por menor ocupa el tercer lugar, con 8.054 trabajadores. Los hombres tienen una mayor presencia en la construcción y en el transporte y almacenamiento, mientras que las mujeres destacan especialmente en la hostelería y en las actividades relacionadas con el empleo doméstico y los servicios de los hogares.

Alicante, Madrid y Barcelona concentran el 43% de la población ucraniana

La distribución territorial muestra que tres provincias reúnen a casi la mitad de los ciudadanos ucranianos con residencia en vigor en España. Alicante ocupa el primer puesto, con 64.167 personas, seguida de Madrid, con 45.956, y Barcelona, con 44.690. Entre las tres concentran el 43% del total. A continuación aparecen Valencia, con aproximadamente el 11%, y Málaga, con el 10%.

Los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración muestran que la presencia ucraniana en España continúa creciendo más de cuatro años después del comienzo de la guerra.Aunque la protección temporal sigue siendo la principal vía de residencia, la incorporación al empleo y el acceso a contratos indefinidos muestran una dimensión importante de su proceso de integración.

España se ha convertido para cientos de miles de ciudadanos ucranianos en un lugar donde reconstruir sus vidas, trabajar y ofrecer nuevas oportunidades a sus familias. Las cifras no solo reflejan el aumento de la población residente, sino también la presencia de una comunidad que participa en distintos sectores productivos y que continúa construyendo su futuro en nuestro país.