EN BUSCA DE LA PAZ
Bruselas aborda el futuro de Ucrania con Estados Unidos y la OTAN
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La Comisión Europea anunció que hoy acogerá en Bruselas una reunión con representantes de Ucrania, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, la OTAN y el Banco Mundial para abordar la reconstrucción y la prosperidad económica del país dirigido por Volodimir Zelenski una vez finalizada la guerra con Rusia, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto.
Así lo confirmó la portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, durante una rueda de prensa desde Bruselas, en la que precisó que el encuentro se celebrará a nivel de asesores de seguridad nacional y altos funcionarios, sin concretar por el momento quiénes serán los representantes estadounidenses y comunitarios que participarán en las conversaciones.
“Puedo confirmar que mañana la Comisión Europea acogerá una reunión con representantes de Ucrania, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, la OTAN y el Banco Mundial”, señaló Pinho, quien explicó que el encuentro dará continuidad a las conversaciones mantenidas previamente en Miami entre representantes ucranianos y estadounidenses, con vistas a lograr una “paz duradera y sostenible” en Ucrania. En este sentido, la portavoz comunitaria detalló que las conversaciones se centrarán en “la reconstrucción y la prosperidad de Ucrania en la posguerra”, sin ofrecer más detalles sobre las propuestas concretas.
Por otra parte, las autoridades rusas confirmaron ayer “trabajos en marcha” para organizar una cumbre dentro de dos semanas entre los presidentes de Rusia, Estados Unidos y China, Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, en el marco de la cumbre que celebrará este mes el foro Cooperación Económica Asia-Pacífico en la ciudad china de Shenzhen.
El balance de muertos a causa del ataque ejecutado el lunes por el Ejército de Rusia contra una escuela utilizada como centro humanitario en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, aumentó a 31, según confirmaron ayer las autoridades locales.
Por otra parte, las autoridades ucranianas también denunciaron un ataque contra un complejo médico en Járkov que dejó al menos 73 heridos y obligó a la evacuación de hasta 226 pacientes a otros centros médicos. El bombardeo impactó en un paso situado entre los edificios de una institución médica del distrito de Nemishlianski.
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