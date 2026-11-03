Bruselas aborda el futuro de Ucrania con Estados Unidos y la OTAN

La Comisión Europea anunció que hoy acogerá en Bruselas una reunión con representantes de Ucrania, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, la OTAN y el Banco Mundial para abordar la reconstrucción y la prosperidad económica del país dirigido por Volodimir Zelenski una vez finalizada la guerra con Rusia, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto.

Así lo confirmó la portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, durante una rueda de prensa desde Bruselas, en la que precisó que el encuentro se celebrará a nivel de asesores de seguridad nacional y altos funcionarios, sin concretar por el momento quiénes serán los representantes estadounidenses y comunitarios que participarán en las conversaciones.

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“Puedo confirmar que mañana la Comisión Europea acogerá una reunión con representantes de Ucrania, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, la OTAN y el Banco Mundial”, señaló Pinho, quien explicó que el encuentro dará continuidad a las conversaciones mantenidas previamente en Miami entre representantes ucranianos y estadounidenses, con vistas a lograr una “paz duradera y sostenible” en Ucrania. En este sentido, la portavoz comunitaria detalló que las conversaciones se centrarán en “la reconstrucción y la prosperidad de Ucrania en la posguerra”, sin ofrecer más detalles sobre las propuestas concretas.

Cumbre de Xi, Trump y Putin

Por otra parte, las autoridades rusas confirmaron ayer “trabajos en marcha” para organizar una cumbre dentro de dos semanas entre los presidentes de Rusia, Estados Unidos y China, Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, en el marco de la cumbre que celebrará este mes el foro Cooperación Económica Asia-Pacífico en la ciudad china de Shenzhen.