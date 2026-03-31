Un cubano-gallego en Canadá

Luchador marcado por el inconfundible “ajiaco” cubano —esa mezcla de raíces, carnes y especias que el historiador Fernando Ortiz elevó a símbolo de la identidad nacional—, Ulyses Pereira Quintero encarna esa esencia mestiza que define a Cuba.

Nacido en el histórico barrio habanero de Jesús María y criado en Santos Suárez, Ulyses es uno de esos hombres que rehúyen los elogios, pero cuya trayectoria habla por sí sola. De ascendencia gallego-africana, lleva en su historia familiar el eco de la emigración: su abuela orensana, Josefa, cruzó el océano en busca de un futuro mejor, un camino que décadas después él mismo recorrería en sentido inverso.

Sencillo, inteligente y profundamente familiar, divide su corazón entre la isla que lo vio nacer y su largo periplo migratorio. Se formó como maquinista naval e ingeniero de sonido, dos disciplinas que marcarían su vida profesional y su vocación. Lector voraz y escritor tardío, ha publicado su primer libro, Diario de un advenedizo, y ya prepara el segundo, Naufragio.

Como tantos emigrantes, su trayectoria ha estado marcada por el esfuerzo constante. Vivió en Estados Unidos, donde trabajó como sonidista y en diversos oficios que le permitieron ganarse la vida con dignidad. Más tarde se estableció en Canadá, en la provincia de Ontario, donde durante 15 años fue operador de sierras de metales en una empresa tecnológica vinculada a infraestructuras viales. Paralelamente, desarrolló su pasión por el sonido como restaurador digital de audio y colaboró ocasionalmente como técnico en Montreal.

Ulysses Pereira en primer plano | Felipe Cid

“Me hice viejo trabajando fuerte, ganándome la vida fuera de mi pasión, que es el sonido, pero nunca lo dejé. Robaba horas al descanso para hacer lo que me gustaba. Hoy estoy jubilado, pero sigo teniendo mi estudio, donde juego con cables y equipos para sentirme yo cada día”, relata.

Su salida de Cuba responde a las mismas razones que han impulsado a millones de compatriotas a emigrar desde 1959. Actualmente, Ulyses reside en Canadá con su familia, desde donde mantiene vivo su vínculo con su país a través de la reflexión y la palabra.

Fruto de esa inquietud nace “Analítica Callejera”, un proyecto personal convertido en web y posteriormente en podcast. En él, junto al periodista Carlos Carballido y el analista deportivo Fernando Vila, aborda cuestiones políticas y sociales de actualidad con una mirada crítica.

“No soy experto en nada —afirma—. Solo soy un hombre común que observa y analiza desde la calle, desde el nivel del hombre de a pie, del hombre olvidado”.

Ese enfoque, directo y sin artificios, define tanto su proyecto como su propia vida: la de un emigrante que, lejos de su tierra, sigue construyendo identidad, memoria y pensamiento.

Para quien escribe, descendiente también de aquellos gallegos que un día encontraron en Cuba una tierra de acogida, la historia de Ulyses es doblemente significativa. Su vida refleja el ciclo de la emigración: ida y vuelta, esperanza y desarraigo.

Hoy, como uno más entre los millones de cubanos que viven fuera de su país, Ulyses continúa su camino desde el frío canadiense, sin renunciar nunca al calor de sus raíces.

Gracias, Ulyses, por compartir tu historia.