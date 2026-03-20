Luis Orestes Busta, el cubano que defiende su arte allende los mares

No sorprende que un cubano español rompa cadenas y se establezca, al precio que sea necesario, en cualquier parte del mundo. Es el caso de este buen habanero y excelente artista, Luis Orestes Busta Martí, nacido el 11 de febrero de 1967, quien, por lo que se conoce y por sus propias palabras, no busca tanto transmitir como expresarse.

Después de una azarosa vida en el Archipiélago cubano, decide vivir en España, la tierra de sus ancestros, en busca de un futuro mejor. Tras cruzar el Atlántico, llega al aeropuerto Adolfo Suárez (Barajas) el 3 de marzo de 2016 y se dirige a Lugo, Galicia, donde aún reside. Fue un placer escuchar sus testimonios y los datos que aportó durante la investigación.

A los seis años, tras ver que su madre le dibujaba un elefante, comenzó a garabatear en cualquier superficie que le sorprendiera: papel, cartones, suelos, paredes de su vivienda, exteriores, pasillos, muros y puertas, y más adelante en libretas y libros escolares.

Cuando sus garabatos se transformaron en dibujos, llenaba hojas enteras, recibiendo por ello no pocos regaños de padres, vecinos y maestros. Sin embargo, sus padres, al percibir su creatividad, ingenio y talento, le proporcionaron cuadernos, lápices y otros materiales para desarrollar su prolífica imaginación infantil. Así surgieron historietas combinadas con imágenes y textos cada vez más sofisticados, con mensajes que trascendían los diálogos y creaban pequeñas historias completas.

El autor en otra de sus exposiciones | Felipe Cid

El interés por escribir cuentos, relatos y adaptar acontecimientos se despertó gracias a la influencia de su madre, quien le contaba la historia de “El Caballero Azul”, un insecto impreso en el fondo de un plato, al que le había inventado un cuento que repetía para que Luis se comiera toda la comida. Este personaje inspiró a Orestes Busta a combinar dibujo, escritura e imaginación, elementos que lo definen hasta hoy.

Con los años, surgieron novelas de diversa extensión. Entre ellas, una versión titulada Los Otros Miserables, que trasladó la historia de Los Miserables de París del siglo XIX a La Habana y a la provincia cubana de Cienfuegos, entre 2005 y 2010. También desarrolló cuentos, relatos continuados, historias de espionaje y temáticas variadas, participando en concursos y eventos literarios. Su cuento La Oreja obtuvo el tercer premio, aunque amigos especializados consideraban que merecía el primero; otro de sus relatos destacados es Ramona.

Luis Orestes Busta Martí ha trabajado como guionista, productor y director en radio, cine, teatro y espectáculos artísticos. La pintura, el dibujo y la caricatura también forman parte de su trayectoria: ha participado en exposiciones colectivas, como Intramuros en La Habana, y ha sido miembro de la comunidad artística El Yeti, de la UNEAC (Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba), manteniendo viva la esencia cultural de su país natal.

Su llegada a Lugo intensificó su deseo de crear y continuar su carrera artística, consciente de los obstáculos que implicaba emigrar. En Galicia, se siente libre y encuentra un espacio para desarrollarse plenamente. Su producción incluye cuentos, relatos, ensayos, guiones teatrales, poesía libre combinada con pintura, dibujos y grabados, muchos de los cuales comparte en su perfil de Facebook.

Recreción del artista con sus banderas | Felipe Cid

Entre sus novelas completas, destaca Los Nuevos Niños del Reino, dirigida a niños y jóvenes. Otras obras en proceso son Tierra de Esperanza, El Alma en las Sombras y Allí Donde Vuelan las Libélulas. Su libro Detrás del Muro, con cuentos, entrevistas, ensayos y reflexiones sobre la historia de Cuba desde 1959, será publicado próximamente. La segunda parte, Al Otro Lado del Muro, abordará la experiencia de quienes emigran, la necesidad de reinventarse y adaptarse en un nuevo país.

En Lugo, mantiene exposiciones permanentes y tertulias esporádicas, exhibiendo pinturas, dibujos y esculturas realizadas con diversos materiales, incluidos objetos de jardín. Hace un tiempo, el periódico El Progreso publicó varios de sus cuentos en el espacio Cuentos de Verano.

Luis Orestes Busta Martí agradece a España, su segunda patria, por abrirle los brazos junto a su familia. Reconoce la libertad, nobleza y oportunidades que le brinda el país, y espera seguir contribuyendo al arte y la cultura desde el momento en que llegó. Estamos ante un artista cubano, español y, por adopción, gallego, cuya obra refleja la fusión de sus raíces y su experiencia vital, marcada por la emigración y la creatividad sin límites.