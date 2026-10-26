La cultura tradicional del noroeste español se abre paso en Stuttgart

La música, el baile y las lenguas tradicionales de Galicia, Asturias y León protagonizaron este domingo un encuentro cultural en la Kolpinghaus de Stuttgart, con el objetivo de acercar el patrimonio del noroeste peninsular al público centroeuropeo y mantener vivas unas tradiciones que han cruzado fronteras gracias, en buena medida, a las comunidades emigrantes.

La cita reunió distintas expresiones de la cultura popular, desde la música y el canto hasta la interpretación tradicional, y puso el acento en el papel de las asociaciones del exterior como espacios de encuentro y transmisión cultural. Su labor resulta clave para preservar los vínculos con los territorios de origen y acercar las tradiciones a las nuevas generaciones.

La cantante Rosa Cedrón durante su actuación | Galicia Aberta

La representación gallega contó con la participación de la cantante Rosa Cedrón y de la Agrupación Cultural As Xeitosiñas de Zúrich, que contribuyeron a llevar la música y el folclore gallegos a esta cita compartida con otras culturas del noroeste de España.

Uno de los ejes del encuentro fue el reconocimiento a las mujeres como transmisoras de la memoria oral. Pandereteiras y cantareiras, junto con madres y abuelas, han conservado durante generaciones canciones, ritmos y repertorios vinculados a la identidad de sus comunidades. A través del canto y la percusión, esta tradición ha llegado hasta la actualidad y continúa encontrando espacios de difusión fuera de Galicia.

Uno de los bailes que se representaron | Galicia Aberta

El evento contó con el respaldo institucional de la Xunta de Galicia y la colaboración de la Asociación de Padres Españoles de Esslingen, en una iniciativa que puso de manifiesto la contribución de la colectividad emigrante a la conservación y difusión del patrimonio cultural.

Al encuentro asistió el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, quien destacó la importancia de las asociaciones gallegas en el exterior para mantener viva la lengua, la música y las tradiciones, así como los vínculos entre Galicia y las comunidades que continúan cultivando sus raíces fuera de su tierra.