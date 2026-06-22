David Sánchez Tembleque, reconocido como Empresario Gallego del Año en el Exterior por AEGAMA

La Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (AEGAMA) reconocerá el próximo 9 de julio la trayectoria internacional de David Sánchez-Tembleque, que recibirá el premio al Empresario Gallego del Año en el Exterior durante la tradicional gala empresarial que se celebrará en el Gran Hotel de La Toja.

El galardón distingue la carrera de un empresario gallego con una amplia experiencia en el ámbito financiero y de la gestión empresarial en Latinoamérica, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional.

David Sánchez-Tembleque es socio director de Alsis Funds, compañía desde la que es responsable de la administración y dirección estratégica. Antes de fundar esta firma, fue director general de Homex, la mayor desarrolladora de vivienda de América Latina en aquel momento, una compañía que cotizaba en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa Mexicana de Valores.

Con anterioridad, ocupó el cargo de subdirector general de Planeación y Finanzas del INFONAVIT, considerado el mayor banco hipotecario de América Latina. También desarrolló diferentes responsabilidades directivas en BBVA Bancomer, donde fue director general adjunto de Financiamiento Corporativo y Relaciones con Inversionistas.

Sánchez-Tembleque cuenta con un MBA por la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, y es licenciado en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela.

El reconocimiento se entregará dentro de una jornada que reunirá en La Toja a empresarios gallegos de Galicia y del exterior. La programación comenzará con la jornada “Empresarios Gallegos por el Mundo”, un encuentro dedicado a compartir experiencias de internacionalización, para continuar por la tarde con el cóctel y la Cena de Gala.

Junto a David Sánchez-Tembleque, AEGAMA distinguirá también a Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, como Empresario Gallego del Año en Galicia.

Con estos premios, la asociación vuelve a poner en valor el papel de los empresarios gallegos que han llevado su talento y sus proyectos más allá de las fronteras, convirtiéndose en embajadores de Galicia en el mundo.