El cirujano Manuel Leyes recibe el XIX Premio Victoriano Reinoso de AEGAMA

La Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (AEGAMA) celebró en el hotel Eurostars Madrid Tower la entrega del XIX Premio Victoriano Reinoso, que en esta edición recayó en el doctor Manuel Leyes Vence, uno de los grandes referentes mundiales en cirugía ortopédica y traumatología, especialmente en el ámbito de la rodilla y la medicina deportiva de élite.

El galardón fue entregado por el presidente de AEGAMA, Julio Lage, en un acto que volvió a reunir a destacados representantes del empresariado gallego en la capital. La cita sirvió no solo para reconocer la trayectoria profesional del traumatólogo ourensano, sino también para poner en valor el talento gallego con proyección internacional.

La Xunta de Galicia destacó durante el acto la capacidad de Galicia para formar profesionales que compiten al máximo nivel. La directora del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca, subrayó que el premio constituye “una oportunidad para reunirnos, para poner en valor lo que representamos y para reconocer el talento gallego esté donde esté”. Asimismo, felicitó a AEGAMA por su labor de cohesión del empresariado gallego en Madrid, destacando que “no solo crea red profesional, crea comunidad”.

Toca puso en valor la trayectoria de Leyes como ejemplo de “trabajo bien hecho, rigor y pasión por su profesión”, señalando que su carrera demuestra que “el talento que nace en nuestra tierra puede competir al máximo nivel en cualquier lugar del mundo”. En este sentido, vinculó su proyección internacional con la marca Galicia Calidade, como símbolo de compromiso, confianza y excelencia.

De Ourense a la élite mundial

Hijo, nieto y biznieto de médicos, Manuel Leyes inició su formación en Ourense antes de licenciarse en la Universidad de Navarra, donde fue reconocido como mejor residente de España. Posteriormente completó su formación en Estados Unidos en instituciones de referencia como la Clínica Mayo y la Cleveland Clinic Foundation, colaborando con equipos médicos vinculados a franquicias de la NBA y la NFL.

Actualmente es jefe de Servicio de Traumatología en Olympia Quirónsalud y dirige la consultora Leyes, Flores & Asociados. Por su quirófano han pasado figuras del deporte internacional como Carolina Marín, Luka Modric o Carlos Alcaraz.