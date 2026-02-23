“Por Más Derechos” reclama nacionalidad sin plazos en el arranque de campaña en Rosario

La candidatura “Por Más Derechos, CRE Rosario” inició su campaña con una jornada informativa frente al Consulado General de España en Rosario, con el objetivo de dar a conocer el papel de los Consejos de Residentes Españoles (CRE) y movilizar a la colectividad con ocasión de las próximas elecciones.

Durante varias horas, integrantes de la lista dialogaron con españoles residentes en las provincias bajo la demarcación consular —Misiones, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos— y constataron, según señalaron, "un amplio desconocimiento sobre la existencia y funciones de los CRE, órganos consultivos que canalizan las demandas de la colectividad ante la Administración española"

En las conversaciones mantenidas a la entrada del consulado, uno de los temas que más interés suscitó fue la reforma del Código Civil y la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, especialmente en lo relativo al acceso a la nacionalidad española por parte de nietos y descendientes de emigrantes. Los asistentes plantearon la necesidad de que el reconocimiento de la ciudadanía no tenga carácter temporal y se garantice en condiciones de igualdad.

También surgieron demandas vinculadas a la revalorización de la pertenencia a la colectividad española, entendida no solo como un elemento identitario, sino como una herramienta de apoyo social y progreso colectivo. Los promotores de la lista defendieron la integración con otras colectividades inmigrantes y la articulación de acciones conjuntas que permitan abordar problemáticas comunes.

Entre las personas mayores, una de las reivindicaciones recurrentes fue la recuperación o ampliación de programas sociales como los viajes subvencionados del Imserso, así como la posibilidad de establecer acuerdos con centros de mayores y hospitales para garantizar atención sanitaria e internación cuando sea necesaria. Los jóvenes, por su parte, solicitaron información sobre planes académicos, convenios entre universidades públicas, formación profesional en el marco de la cooperación internacional y trámites como la obtención del DNI o la firma electrónica.

Miembros de la candidatura durante su encuentro en Rosario | La Región Internacional

Otras inquietudes recogidas durante la jornada incluyeron los planes de retorno, el reconocimiento amplio de la condición de emigrante retornado, el acceso a prestaciones por desempleo, alternativas habitacionales y laborales, así como la aplicación en el exterior de protocolos contra la violencia de género.

Tras la actividad informativa, representantes de la lista mantuvieron una reunión con el cónsul general de España en Rosario, Pablo Platas Casteleiro, en la que abordaron aspectos normativos del proceso electoral, plazos y requisitos de avales, además de intercambiar impresiones sobre la Ley de Memoria Democrática y el otorgamiento de la nacionalidad.

La jornada concluyó con un encuentro de trabajo en el Club Español de Rosario, donde se sistematizaron las demandas recogidas y se avanzó en la organización de la campaña. Desde “Por Más Derechos, CRE Rosario” consideran imprescindible ampliar los canales de información sobre los derechos y programas destinados a la ciudadanía española en el exterior, al entender que la falta de difusión puede traducirse en una restricción indirecta de derechos.