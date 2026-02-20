Las candidaturas a los CRE comienzan sus campañas: “Por Más Derechos” se presenta en Rosario reclamando garantías sociales

La candidatura “Por Más Derechos” inició este viernes 19 de febrero en el Consulado General de España en Rosario una serie de actividades de campaña con motivo de las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Argentina. La lista se presentará también en los consulados de Córdoba y Buenos Aires con el objetivo de dar a conocer su programa y recabar avales entre la ciudadanía española.

Bajo el lema “Por más derechos”, los impulsores de la lista se centran en la importancia de “consolidar y ampliar derechos desde la diáspora española, desde su independencia política, pero no neutral”, y reclaman la plena aplicación de los derechos contemplados en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. La candidatura está integrada por miembros de centros y federaciones de ciudadanía española, asociaciones culturales, organismos de memoria histórica, plataformas civiles y representantes vinculados a sectores progresistas.

Los Consejos de Residentes Españoles son órganos consultivos elegidos democráticamente por la ciudadanía inscrita en los consulados. Sin presupuesto propio ni capacidad ejecutiva directa, actúan como canal institucional para trasladar propuestas al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y como interlocutores ante embajadas y consulados. Desde la lista consideran que el CRE debe fortalecerse como espacio de orientación y respuesta ante las problemáticas de la inmigración.

En lo relativo a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que ha permitido a miles de descendientes obtener la nacionalidad española, la candidatura sostiene que es necesario explicar los derechos derivados de esa condición y garantizar su continuidad. En Argentina, donde la población con ciudadanía española rondará tras la aplicación de LMD, el millón y medio de personas, reclaman una mayor infraestructura consular y viceconsular para atender la creciente demanda de trámites.

Entre sus propuestas figuran la equiparación de los mayores residentes en el exterior a los beneficios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, la creación de tarjetas sanitarias para quienes viajen a España con cobertura en territorio europeo, la dotación de presupuestos específicos para retornados, el refuerzo de medios para la tramitación de la nacionalidad y la apertura de delegaciones del CRE en provincias con alta concentración de ciudadanos españoles. También plantean la protección frente a la violencia de género y el desarrollo de sistemas informáticos que faciliten la gestión de ayudas y expedientes.

La lista solicita el aval de los electores y anunció que instalará mesas informativas todos los viernes desde las 10:30 horas en el Consulado de Rosario. Además, este viernes 19 de febrero a las 19:40 horas celebrará una charla abierta en la cafetería del Club Español de Rosario, invitando a la comunidad a participar y conocer de primera mano sus propuestas.