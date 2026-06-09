"A derradeira leición do mestre" de Castelao viaja desde Buenos Aires a Pontevedra

La obra más emblemática de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao ya está en camino hacia Galicia. El histórico lienzo "A derradeira leición do mestre", pintado en Buenos Aires en 1945, ha sido retirado este lunes de su ubicación habitual en el Centro Galicia de Buenos Aires para emprender el viaje que lo llevará al Museo de Pontevedra, donde será exhibido entre el 25 de junio y el 27 de septiembre.

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, asistió al proceso de descolgado y embalaje de la pintura en la capital argentina, un momento cargado de simbolismo para una obra considerada uno de los grandes iconos de la cultura gallega contemporánea.

“Hay obras que pertenecen al patrimonio de un museo y otras que forman parte del alma de un pueblo. A derradeira leición do mestre es una de ellas”, afirmó Domínguez durante el acto, en el que destacó la emoción que supone ver cómo la creación más universal de Castelao inicia su viaje hacia la que definió como “la gran casa de Castelao”, el Museo de Pontevedra.

La llegada de la pintura a Galicia está prevista para el próximo 17 de junio. El traslado se realizará siguiendo los más estrictos estándares internacionales de conservación y transporte de obras de arte. El cuadro viajará en avión hasta Alemania y desde allí continuará por carretera hasta Pontevedra, acompañado en todo momento por personal técnico del Centro Galicia de Buenos Aires, institución propietaria de la obra desde 1979.

Para la Diputación de Pontevedra, el regreso temporal del lienzo representa mucho más que un acontecimiento cultural. Según señaló Domínguez, se trata de la culminación de meses de diálogo y colaboración con la entidad de la diáspora gallega en Argentina y de un proyecto compartido por quienes consideran que Castelao ocupa un lugar central en la identidad colectiva de Galicia.

Así fue el embalaje del cuadro | Diputación de Pontevedra

“Que A derradeira leición do mestre pueda exhibirse este verano en Pontevedra demuestra que la cultura sigue siendo una de las grandes fuerzas que unen a los gallegos, vivan donde vivan”, destacó el vicepresidente, quien subrayó además que pocas obras representan con tanta intensidad los ideales de libertad, justicia y compromiso que el intelectual galleguista legó al país.

La pintura ocupará un lugar central en la exposición Castelao. "A derradeira leición do mestre", organizada por el Museo de Pontevedra. La muestra reunirá también el dibujo original de Galicia mártir en el que se inspiró el óleo, así como documentos, manuscritos y materiales que ayudarán a contextualizar una obra concebida en el exilio y convertida con el paso de las décadas en un símbolo de la memoria democrática gallega.

Pintado en 1945 en Buenos Aires, el lienzo reproduce una de las estampas más conocidas de Galicia mártir y constituye un homenaje a Alexandre Bóveda, fusilado en Pontevedra en agosto de 1936. Su imagen se ha convertido en una poderosa denuncia de la violencia y el fanatismo, así como en un recuerdo permanente de quienes defendieron la libertad y la democracia durante uno de los periodos más oscuros de la historia contemporánea de España.

Noventa años después del inicio de la Guerra Civil y del asesinato de Bóveda, la obra emprende ahora un viaje histórico hacia Galicia para reencontrarse, por primera vez, con el contexto cultural y patrimonial que mejor explica su significado.