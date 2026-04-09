Los descendientes que desesperan por la nacionalidad responden a Albares que si hay colapso consular

Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, negando la existencia de colapso en los consulados españoles, han generado una oleada de reacciones entre descendientes de españoles en el exterior, quienes aseguran vivir una realidad muy distinta en sus trámites, especialmente desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que amplió las solicitudes de nacionalidad para descendientes de exiliados.

A través de redes sociales, varios usuarios han denunciado retrasos prolongados, dificultades para conseguir citas y problemas estructurales en la gestión consular. Alberto Ogando Hohenstatt, residente en Buenos Aires, apuntaba directamente a la falta de personal en su consulado: “En lugar de tomar 23 nuevos empleados, solo ingresaron 12 y hoy lo estamos pagando en demoras y parate de trámites”. Este déficit de personal, según los usuarios, genera largas esperas y provoca que muchos expedientes queden paralizados durante meses, afectando incluso a ciudadanos que ya habían iniciado los procesos hace años.

Desde Cuba, otra usuaria, Rafaela Leyva, denunciaba irregularidades en el acceso a citas: “Se venden citas que el gobierno ofrece gratuitamente”, y reclamaba una mayor supervisión por parte de Exteriores: “Usted está en la obligación de romper el bloqueo que impide el avance de los expedientes”. Añadió además que existe un riesgo de corrupción en el uso de los fondos destinados a modernizar los consulados: “Tiene la obligación de comprobar que el dinero que se destina a mejoras en el consulado sea bien empleado y que personas inescrupulosas le roben el dinero al cubano de a pie cobrando trámite”.

Otras voces han compartido experiencias similares. Desde México, Marcos Hernández se quejaba de la lentitud en la tramitación de documentos: “Hace más de un año que entregué los papeles y todavía no tengo cita para la entrevista final. La burocracia nos está dejando en el limbo”. En Argentina, Lucía Fernández relataba dificultades para conseguir una cita online: “Intento ingresar al sistema desde hace semanas y cada día me sale que no hay turnos disponibles. Es frustrante y desesperante”.

En Estados Unidos, David Reyes denunciaba que los requisitos de documentación cambian constantemente: “Lo que me pedían hace seis meses ahora ya no sirve. Cada vez que mando algo nuevo, me responden que falta otra cosa. Esto retrasa todo el proceso y desgasta a cualquiera”. Y en Venezuela, Ana Beltrán se sumaba a la crítica señalando que incluso ciudadanos con todos los papeles en regla ven sus expedientes paralizados: “Cumplimos con todo lo solicitado y aun así tenemos que esperar meses sin respuesta. Esto hace que muchos desistan”.

Las críticas no se limitan a un país concreto, sino que reflejan una percepción extendida entre parte de la comunidad en el exterior, que denuncia dificultades para completar procesos administrativos básicos: la necesidad de conseguir cita previa, la lentitud en la tramitación de expedientes o la exigencia de documentación en contextos donde el acceso a medios digitales o administrativos es limitado.

Estas denuncias contrastan con la versión oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, que sostiene que el sistema consular español está funcionando con normalidad y que se han reforzado los recursos ante el aumento de solicitudes derivado de la Ley de Memoria Democrática. Según fuentes del ministerio, se han incorporado nuevas herramientas digitales y se han ampliado turnos de atención en consulados estratégicos.

Sin embargo, para muchos descendientes, la experiencia práctica sigue marcada por obstáculos administrativos que ralentizan e incluso bloquean el acceso a derechos fundamentales como la nacionalidad española. Esta brecha entre el discurso institucional y la percepción de la comunidad en el exterior sigue generando malestar y alimenta un debate sobre la eficiencia y transparencia del sistema consular español. Algunos expertos advierten que, de no abordarse, estas dificultades podrían socavar la confianza de la diáspora española en las instituciones del país.