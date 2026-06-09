El Día de Europa reunió en Curitiba a miles de personas en una gran celebración de la diversidad cultural

La ciudad de Curitiba se convirtió el pasado 30 de mayo en un gran escenario de encuentro cultural con motivo de la celebración del Día de Europa, un evento abierto al público que reunió a instituciones culturales, representaciones diplomáticas y cientos de visitantes en torno a una variada programación dedicada a la diversidad del continente europeo.

La iniciativa, promovida por la red EUNIC Brasil (European Union National Institutes for Culture), contó con la colaboración de consulados e instituciones culturales europeas con presencia en la capital del estado de Paraná. Durante toda la jornada, los asistentes pudieron disfrutar gratuitamente de actividades educativas, gastronómicas, musicales y artísticas que acercaron la riqueza cultural de distintos países europeos a la sociedad brasileña.

Blanca Hernando barco, Cónsul H. de España | Raza Aragonesa

La organización estuvo a cargo de entidades como la Alianza Francesa de Curitiba, el Instituto Cervantes, el Centro di Cultura Italiana y Cultura Inglesa, con el respaldo institucional del Consulado General de Italia en Curitiba, el Consulado General de la República de Polonia, el Viceconsulado de Portugal y el Consulado Honorario de España en Curitiba.

Entre las propuestas más concurridas figuraron las actividades de inmersión cultural y lingüística, que incluyeron clases de prueba de alemán y español, talleres sobre falsos cognados o “falsos amigos” entre idiomas y sesiones de cuentacuentos dirigidas al público infantil. Asimismo, una feria del libro, una feria creativa y diversos espacios de diálogo sobre relaciones internacionales completaron una programación pensada para todas las edades.

La gastronomía y la música tuvieron también un papel protagonista. Los asistentes pudieron degustar platos típicos de distintos países europeos y disfrutar de espectáculos musicales y exhibiciones de danzas tradicionales que reflejaron la riqueza cultural del continente.

El grupo Raza Aragonesa durante su actuación | Raza Aragonesa

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación del Grupo Folclórico Raza Aragonesa del Centro Español del Paraná, que acercó al público las tradiciones españolas a través de un colorido repertorio de música y danza. Su actuación fue especialmente celebrada por los asistentes y se convirtió en uno de los principales atractivos del evento, contribuyendo a reforzar el espíritu de integración y convivencia cultural que caracteriza al Día de Europa.

Los integrantes del grupo fueron recibidos por el director del Instituto Cervantes de Curitiba, Francisco Ayala Rico, en un encuentro que puso de relieve la importancia de la colaboración entre las instituciones culturales españolas y la colectividad hispana de la ciudad.

El Grupo Folclórico con el director | Raza Aragonesa

La celebración contó además con la presencia de destacadas autoridades locales, entre ellas el alcalde emérito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, y la cónsul honoraria de España en Curitiba, Blanca Hernando Barco, quien también preside el Centro Español del Paraná y dirige el Grupo Folclórico Raza Aragonesa. Su participación reafirmó el compromiso de las instituciones con la promoción de los vínculos culturales entre Europa y Brasil.