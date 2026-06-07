La Xunta ensalza la labor social de las asociaciones gallegas que cuidan a los mayores en Brasil
FERIA DE EMPLEO
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, José González, destacó durante su visita a Brasil el importante trabajo de apoyo y atención a las personas mayores gallegas que desarrollan las entidades de la colectividad gallega en São Paulo y Santos. El responsable autonómico estuvo acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda..
Durante su estancia en São Paulo y Salvador de Bahía, coincidiendo con las ferias de empleo, González mantuvo encuentros con representantes de la Sociedad Beneficente Rosalía de Castro de São Paulo, el Centro Español y Repatriación de Santos y la Sociedad de Socorros Mutuos y Beneficente Rosalía de Castro de Santos. En estas reuniones puso en valor la atención que estas entidades prestan a las personas mayores gallegas, así como su papel como depositarias de la memoria de la emigración y de los lazos históricos construidos entre Galicia y Brasil.
La Sociedad Beneficente Rosalía de Castro de São Paulo, fundada en la década de 1980, dispone de un centro de día y una residencia que ofrecen servicios preventivos, sanitarios y asistenciales orientados a garantizar una atención digna y promover un envejecimiento saludable. Por su parte, el Centro Español y Repatriación de Santos, creado en 1895, es una de las asociaciones españolas más antiguas de Brasil y continúa siendo un importante punto de encuentro social y cultural para la comunidad española y gallega de la región.
Asimismo, la Sociedad de Socorros Mutuos y Beneficente Rosalía de Castro de Santos desarrolla desde los años ochenta una intensa actividad de asistencia sociosanitaria y comunitaria para emigrantes y descendientes, además de gestionar un centro de día y una residencia para mayores y contribuir activamente a la preservación de la cultura gallega.
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