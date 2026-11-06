La diplomática española Belén Martínez Carbonell asume la representación de la UE en México

La diplomática española Belén Martínez Carbonell comenzó esta semana su misión como nueva embajadora de la Unión Europea (UE) en México, con el objetivo de estrechar las relaciones políticas, económicas y comerciales entre ambas partes, en un momento marcado por la reciente firma del Acuerdo Global Modernizado.

"Qué alegría estar en México. Con mucha ilusión, comienzo mi misión como Embajadora de la UE en México, con el compromiso de seguir fortaleciendo los lazos entre la UE y México", publicó Martínez Carbonell en un mensaje en la red social X.

La diplomática, cuyo nombramiento entró en vigor el pasado 1 de noviembre de 2026, anunció también que presentó las copias de sus cartas credenciales ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Martínez Carbonell llega al país latinoamericano después de desempeñarse como secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) desde febrero de 2025. Anteriormente, entre 2021 y 2025, ocupó la Dirección General encargada de la Agenda Global y las Relaciones Multilaterales, mientras que de 2018 a 2021 fue directora de Recursos Humanos del organismo.

Belén a su llegada a México participando en el desfile del Día de Muertos | X(@EmbUEMexico)

Su incorporación coincide con una nueva etapa en las relaciones entre México y la UE, después de que ambas partes firmaran en mayo pasado, en Ciudad de México, el Acuerdo Global Modernizado, destinado a ampliar la cooperación y facilitar los intercambios comerciales. El acuerdo contempla la eliminación de aranceles para el 99 % de los productos, una medida que favorecerá especialmente los intercambios agrícolas. Asimismo, busca intensificar la colaboración bilateral en ámbitos como la seguridad y la lucha contra el cambio climático.

Nacida en Ourense (España) en 1969, Martínez Carbonell sustituye en el cargo al portugués Francisco André. Cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Libre de Bruselas y otra en Estudios Europeos por el Colegio de Europa.

En el ámbito económico, el comercio entre la Unión Europea y México superó los 86.000 millones de euros en 2025. El bloque comunitario se situó como el tercer mayor socio comercial de México, por detrás de Estados Unidos y China, y como su segundo mayor mercado de exportación.

El Acuerdo Global Modernizado entrará plenamente en vigor una vez que México y todos los Estados miembros de la Unión Europea hayan completado sus respectivos procesos de ratificación.