La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha salido en defensa de los cónsules y del personal de las oficinas consulares por la aplicación de las decisiones del Tribunal Supremo sobre el derecho al voto de los españoles nacionalizados a través de "ley de nietos". Su presidente, Alberto Virella, ha dirigido duras críticas al alto tribunal, al que acusa de no comprender el funcionamiento del voto exterior y de haber dejado a los consulados sin instrucciones claras para ejecutar sus resoluciones.

En declaraciones a Europa Press, Virella ha cuestionado que se responsabilice a los funcionarios consulares de las decisiones organizativas adoptadas para gestionar los votos de los nuevos nacionalizados, después de que trascendiera que algunos consulados, han habilitado urnas diferenciadas para recoger los sufragios de ciudadanos que, salvo que puedan acreditar su condición de descendientes de exiliados, no tienen reconocido el derecho a votar.

"No es justo el maltrato que están recibiendo los consulados", ha afirmado el presidente de la ADE, que recuerda que los trabajadores consulares son funcionarios que intentan aplicar las disposiciones recibidas.

La asociación sostiene que el Supremo estableció que los votos de estos ciudadanos, en caso de producirse, debían admitirse y remitirse por separado, pero no especificó cómo debían recogerse ni qué procedimiento concreto tenían que seguir las oficinas consulares.

Ante esa falta de indicaciones, los responsables de los consulados optaron por habilitar urnas diferenciadas para garantizar la separación de los sufragios. Una decisión que, según Virella, buscaba «dar dignidad y respeto» a los ciudadanos y cumplir con lo dispuesto por el tribunal.

Virella acusa al Supremo de desconocer cómo funciona el voto CERA

Las críticas del presidente de la ADE van más allá de la ausencia de instrucciones operativas. Virella considera que las resoluciones judiciales evidencian un desconocimiento del funcionamiento del voto de los españoles residentes en el extranjero, conocido como voto CERA.

A su juicio, algunas decisiones del Tribunal Supremo contienen "incongruencias" que reflejan que no se ha tenido suficientemente en cuenta la realidad administrativa y logística de los procesos electorales en el exterior.

El diplomático lamenta especialmente que desde el propio tribunal se haya mostrado indignación por la utilización de cajas de cartón en los consulados, cuando, según explica, no se había establecido un mecanismo concreto para recoger esos votos.

La ADE también señala que ni la Junta Electoral Central ni el Ministerio de Asuntos Exteriores han proporcionado las aclaraciones necesarias para que los consulados puedan actuar con criterios homogéneos. La falta de directrices, denuncia, ha trasladado a los funcionarios una responsabilidad que debería corresponder a las instituciones encargadas de interpretar y organizar el proceso.

Exteriores, alimenta la desinformación con su silencio, afirma ADE

La asociación también ha cargado contra el Ministerio de Asuntos Exteriores por no haber intervenido públicamente para explicar cómo funciona el voto exterior y cuál es el procedimiento que deben seguir los ciudadanos en las oficinas consulares.

Virella considera que la ausencia de explicaciones institucionales ha dejado espacio a la circulación de informaciones falsas y acusaciones contra los trabajadores consulares."Cuando la parte de la Administración responsable del proceso opta por el silencio está contribuyendo a que bulos, desinformación y acusaciones sean lo que prime en lugar de desactivar infundios", ha denunciado.

El presidente de la ADE ha calificado esta actitud de "silencio culpable" y reclama que Exteriores asuma su responsabilidad para aclarar públicamente el procedimiento y evitar que la polémica siga recayendo sobre los funcionarios que atienden a los electores.

Consulados bajo presión y con recursos insuficientes

Según Virella el personal exterior trabaja en condiciones de precariedad, bajo presión y sin los recursos humanos y materiales necesarios para responder al incremento del censo exterior. Según explica, parte de las demoras y colas que se produjeron en los consulados se deben a que algunos ciudadanos acuden sin toda la documentación necesaria, como el certificado de inscripción electoral, y deben completar los trámites en las propias instalaciones.

También ha reconocido una afluencia superior a la habitual en algunas oficinas europeas y ha alertado de retrasos en la recepción de papeletas electorales que debían ser distribuidas por DHL.

Cuando los ciudadanos no reciben la documentación en sus domicilios ni han descargado previamente las papeletas por internet, los consulados deben imprimirlas, lo que añade carga de trabajo y ralentiza la atención. De ahí las recomendaciones de algunas oficinas para que los electores acudan con las papeletas descargadas.

Respecto a la custodia de las urnas durante la votación presencial, que se desarrolla entre el 21 y el 26 de noviembre, Virella asegura que se mantiene el protocolo habitual: se cierran al término de cada jornada y no se permite su manipulación.