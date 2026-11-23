Los consulados españoles repartidos por todo el mundo han registrado durante las jornadas del sábado y el domingo una notable afluencia de ciudadanos españoles residentes en el extranjero, que han acudido a ejercer su derecho al voto de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En ciudadaes como Zúrich, París, Londres, Buenos Aires o Roma, se han producido largas colas de ciudadanos dispuestos a ejercer su derecho al voto, con esperas - en algunos casos - de hasta dos horas.

Hacía tiempo que una convocatoria electoral no dejaba imágenes como las que se han visto este fin de semana a lo largo de la red consular española en el mundo. Quizás habría que remontarse hasta el año 2011, cuando se instauró el voto rogado y la participación electoral llegó a alcanzar el 35%. En las elecciones generales del 23 de julio de 2023 - apenas unos meses después de que se suprimiera la obligacion de rogar el voto - la participación del Censo Electoral de Residentes Ausentes, (CERA) se situó en el 9% según los datos escrutados por la Junta Electoral Central, aunque posteriormente el Ministerio de Inclusión elevó el dato inicial de papeletas depositadas al 10,04 %.

"¡Qué impresión da ver al consulado español en Londres. Más de 600 metros, y la gente sigue llegando", manifestaba Quim Aranda en X. Un comentario que acompañaba de un video en el que se veían la larga cola de españoles a la espera de ejercer su derecho al voto.

La afluencia ha sido especialmente notable en varias ciudades europeas. En Zúrich (Suiza), las imágenes difundidas, también en redes sociales, muestran una cola multitudinaria a las puertas del consulado español. "Hoy, la cola para votar en el Consulado Español en Zurich. 2 horas de espera en el frio de noviembre suizo. Esperemos que haya servido la pena!", decía @spaniard 071

Otra usuaria de X, Tatiana_S_B aseguraba desde Ámsterdam: "Colas hoy que yo no había visto nunca antes en Ámsterdan, en el primer día de votación para las elecciones generales. He tardado casi dos horas en poder votar.

En París, a las puertas del Consulado de España, Marissa Begué, colgaba una fotografía y aseguraba que "a participacion para el 29 N estaba siendo "muy importante", como confimaba la fotografia colgada por @danielpast_ con asombro.

La movilización también se ha dejado notar al otro lado del Atlántico. Comunicaciones oficiales como la de la embajada de España en Panamá lo ponen de manifiesto. "¡Hemos comenzado la jornada de votación en la Embajada de España en Panamá!Desde primera hora, numerosos ciudadanos españoles se acercan a nuestra Embajada para ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales".

La participación está siendo significativa en las sedes consulares de Estados Unidos. Rafael Yuste Muñoz, escribía" Fuerte: Más de 100 personas en la cola para votar en la Embajada de España en Washington."

En otro vídeo, Pablo Boix, mostraba a ciudadanos españoles residentes en Miami haciendo cola ante el Consulado General de España para votar.

Desde la antípotas, en Australia, @cascarrisca publicaba: "Nosotros fuimos ayer a votar en Sydney al consulado, a las 11.30 había una cola gigante que no se movía, nosotros nos fuimos sin votar y aún no se si alguien fue capaz de votar"

Más participación que en las últimas elecciones generales de 2023

Aunque aún es pronto para hacer una valoración de lo ocurrido en el arranque de las votaciones, el hecho de que centenares de ciudadanos residentes en el extranjero hayan acudido masivamente a votar a las distintas sedes consulares, puede responder a diversos motivos: desde una previsible mayor movilización electoral no sólo en España, sino también en el exterior, tras los llamamientos que han hecho los diferentes partidos políticos o el propio Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), o el que hace apenas unos días, ante la Embajada de España en Argentina, hacía el secretario del PP Exterior y secretario xeral da Emigración de la Xunta, Antonio Rodriguez Miranda, acompañado por el presidente del PP Argentina, quienes pedían "la participación para depositar el voto en todos los países del exterior".

El aparente incremento de la participación, podría significar también una respuesta de la diáspora a la suspensión cautelar del Supremo de los españoles nacionalizaciones por la "ley de nietos" através de la vía del exilio, que no hayan podido acreditarla tal y como entiende el Alto Tribunal. De lo que no hay duda tras estas primeras imágenes es que se está produciendo un insuitado incremento de la participación, no solo respecto a las últimas elecciones generales de 2023, sino también respecto a los comicios autonómicos celebrados en Aragón, Extremadura, Castilla-León o Andalucía. Habrá que esperar unos días más a conocer los datos de participación, y al menos dos semanas para conocer el impacto real de estos comicios, dado que el voto exterior es el último en escrutarse.

Malestar por los votos afectados por la suspensión del Supremo

La jornada electoral en el exterior también ha estado marcada por el malestar e incluso el enfado de algunos de los más de 163.000 españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, afectados por la suspensión cautelar del Supremo, que están acudiendo a votar a los consulados y no están pudiendo depositar su voto con normalidad.

En cualquier caso, los votos afectados se están recogiendo de manera separada del resto. En Buenos Aires o Francia, por ejemplo, se ha habilitado una segunda urna y las papeletas se remitirán por separado a la Junta Electoral Provincial (JEP), a la espera del fallo definitivo de los tribunales respecto al derecho al voto de algunos de los descendientes.