Duch anuncia un decreto para consolidar las delegaciones catalanas en el exterior este año

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, prevé que el Govern apruebe a finales de este año un decreto destinado a armonizar y consolidar la red de delegaciones catalanas en el exterior, con el objetivo de establecer un marco común para su funcionamiento y reforzar su seguridad jurídica.

En una entrevista con Europa Press, Duch ha explicado que el proyecto se encuentra actualmente en fase de información pública y llega después de que la Sindicatura de Cuentas señalara determinadas carencias en la gestión de las delegaciones durante el periodo 2020-2024.

El conseller sostiene que buena parte de las reformas ya se han aplicado y que el decreto servirá para completar y formalizar esos cambios. Entre ellos, destaca que el personal de las delegaciones pase a funcionar bajo un marco común como personal de la Generalitat.

Duch ha señalado que la Generalitat ya cuenta con una dirección general, planes de trabajo comunes, un sistema único de seguimiento presupuestario y un nuevo procedimiento para seleccionar a los delegados.

También se ha llevado a cabo una reorganización interna de algunas sedes para determinar dónde era necesario abrir nuevas delegaciones, cuáles podían cerrarse y qué oficinas necesitaban cambiar de ubicación.

El objetivo del decreto será que las delegaciones sean «más eficaces» y puedan trabajar de acuerdo con las prioridades del Govern, al tiempo que disponen de un marco jurídico común.

El conseller considera necesario establecer un estatuto compartido, aunque reconoce que cada sede debe adaptarse a las características del país en el que opera. «No es lo mismo abrir una en un país de la UE que en un país fuera de Europa», ha apuntado.

Esta reorganización pretende también poner orden a una red que ha crecido en distintas etapas y bajo diferentes gobiernos. Duch ha destacado que el departamento ha tenido siete consellers en diez años, una circunstancia que, a su juicio, dificulta la aplicación de reformas con una perspectiva de medio y largo plazo.

Duch no considera que en este momento la prioridad sea abrir un número mayor de delegaciones. La Generalitat, ha defendido, debe ser «muy selectiva» a la hora de decidir dónde intensificar su presencia exterior.

Las delegaciones tienen entre sus objetivos reforzar la proyección económica internacional de Cataluña, además de impulsar ámbitos como la cultura, la educación, el turismo y la ciencia.

Por ello, el conseller considera que durante los dos años que quedan de legislatura el Govern debe centrarse en aprovechar «todo el potencial de las delegaciones que ya existen o que se están abriendo».

La prioridad, ha insistido, es conseguir que las sedes actuales cubran de manera «efectiva y eficaz» los países que se encuentran bajo su ámbito de actuación.

China, Canadá y Jordania, entre las próximas aperturas

En cuanto a las delegaciones anunciadas en China, Canadá y Jordania, Duch se ha mostrado optimista respecto a que puedan abrirse durante este año, aunque no descarta que alguna de ellas tenga que posponerse hasta 2027.

El Govern también estudia la posibilidad de situar en Marruecos, en lugar de Túnez, la futura delegación destinada a reforzar la presencia catalana en el norte de África.

A estas iniciativas se suma el proyecto de abrir durante esta legislatura una delegación para África Meridional y Oriental, que tendría su sede en Kenia.

El nuevo decreto será, según Duch, el instrumento para consolidar una red exterior que la Generalitat pretende hacer más homogénea y eficaz, sin que su crecimiento se traduzca necesariamente en un aumento constante del número de sedes.