Los empresarios gallegos de Cataluña distinguen a Espido Freire, Teresa Portela y Javier Casqueiro con los Títulos de Excelencia Galega
EXCELENCIA GALEGA
La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña reconoce trayectorias destacadas en los ámbitos de la cultura, la ciencia, el deporte, la comunicación, la empresa y la acción solidaria
La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGA-CAT) entregó este viernes los Títulos de Excelencia Galega 2026 durante su tradicional cena de gala, en la que reconoció a seis personalidades e instituciones por su trayectoria profesional, su compromiso y su vinculación con Galicia.
En la XXI edición de estos galardones, los premiados fueron la escritora Espido Freire, en la categoría de Artes; el doctor Manuel Leyes Vence, en Ciencias y Medicina; la piragüista Teresa Portela, en Deportes; el periodista Javier Casqueiro, en Comunicación; el consejero delegado de Nordex, José Luis Blanco Diéguez, en Empresa; y la Fundación Barrié, en Acción Solidaria.
El presidente de AEGA-CAT y de Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, destacó que los galardonados representan "el talento y la diversidad de Galicia" en ámbitos muy diversos y aseguró que todos ellos son un ejemplo de esfuerzo, compromiso y de proyección de una imagen "sólida y positiva" de la comunidad gallega.
La ceremonia reunió a representantes institucionales y empresariales de Galicia y Cataluña. Entre los asistentes figuraban el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el jefe superior de Policía de Cataluña, Manuel Rodríguez Jiménez; el vicepresidente de Foment del Treball, Joan Roget; y la vicepresidenta de PIMEC, Mireia Cammany.
El acto contó con el patrocinio de Metropolitan, Grupo Hotusa, Filmax y Abanca, además de la colaboración de la Xunta de Galicia, Grupo Indukern, Calier y Kern Pharma.
Fundada en 1989, AEGA-CAT agrupa en la actualidad a más de 300 empresas de distintos sectores económicos y trabaja para fortalecer los vínculos empresariales entre Galicia y Cataluña, impulsar oportunidades de negocio y promover el desarrollo de las empresas y productos gallegos en la comunidad catalana.
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