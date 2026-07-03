Los empresarios gallegos de Cataluña distinguen a Espido Freire, Teresa Portela y Javier Casqueiro con los Títulos de Excelencia Galega

La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGA-CAT) entregó este viernes los Títulos de Excelencia Galega 2026 durante su tradicional cena de gala, en la que reconoció a seis personalidades e instituciones por su trayectoria profesional, su compromiso y su vinculación con Galicia.

En la XXI edición de estos galardones, los premiados fueron la escritora Espido Freire, en la categoría de Artes; el doctor Manuel Leyes Vence, en Ciencias y Medicina; la piragüista Teresa Portela, en Deportes; el periodista Javier Casqueiro, en Comunicación; el consejero delegado de Nordex, José Luis Blanco Diéguez, en Empresa; y la Fundación Barrié, en Acción Solidaria.

El presidente de AEGA-CAT y de Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, destacó que los galardonados representan "el talento y la diversidad de Galicia" en ámbitos muy diversos y aseguró que todos ellos son un ejemplo de esfuerzo, compromiso y de proyección de una imagen "sólida y positiva" de la comunidad gallega.

La ceremonia reunió a representantes institucionales y empresariales de Galicia y Cataluña. Entre los asistentes figuraban el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el jefe superior de Policía de Cataluña, Manuel Rodríguez Jiménez; el vicepresidente de Foment del Treball, Joan Roget; y la vicepresidenta de PIMEC, Mireia Cammany.

El acto contó con el patrocinio de Metropolitan, Grupo Hotusa, Filmax y Abanca, además de la colaboración de la Xunta de Galicia, Grupo Indukern, Calier y Kern Pharma.

Fundada en 1989, AEGA-CAT agrupa en la actualidad a más de 300 empresas de distintos sectores económicos y trabaja para fortalecer los vínculos empresariales entre Galicia y Cataluña, impulsar oportunidades de negocio y promover el desarrollo de las empresas y productos gallegos en la comunidad catalana.