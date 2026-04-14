Elvira Mínguez gana el Premio Primavera con "La Educación del Monstruo", una novela sobre la emigración a Alemania

La actriz y escritora Elvira Mínguez ha sido reconocida con el Premio Primavera de Novela en su trigésima edición por “La educación del monstruo”, una obra que hunde sus raíces en la emigración española a Alemania durante los años sesenta.

Inspirada en la historia familiar de la autora, la novela transita entre la memoria personal y la colectiva para reconstruir una etapa marcada por el desarraigo y las dificultades de quienes abandonaron España en busca de oportunidades. A través de distintas generaciones, el relato conecta ese pasado migratorio con el clima de incertidumbre de la Transición, reflexionando sobre cómo los recuerdos moldean la identidad y condicionan el presente.

La historia entrelaza la experiencia de la emigración con la infancia en la España de los años setenta. “La educación del monstruo” aborda cuestiones como el miedo, la violencia y el silencio social. La trama sigue a Matilde, una madre que, a partir de un recuerdo, inicia un viaje hacia su infancia en el Valladolid de los años setenta, en un contexto marcado por la inquietud social ante una serie de sucesos violentos.

En paralelo, la novela recupera la experiencia de su madre, emigrante en Alemania en 1963, cuya vivencia en un entorno familiar complejo influirá decisivamente en el desarrollo emocional de las protagonistas. El relato se construye através de una historia inquietante y humana que indaga en la transmisión del trauma y en cómo determinadas vivencias pueden marcar a varias generaciones.

Con esta obra, Mínguez da un paso al frente en su trayectoria literaria tras el reconocimiento obtenido con su primera novela, “La sombra de la tierra”. Su estilo, caracterizado por una narrativa intensa y una fuerte carga emocional, se apoya en hechos históricos reales —como la emigración o la crónica de sucesos de los años setenta— para construir un relato sólido y verosímil.

La autora plantea además una reflexión sobre el papel de la memoria en la educación emocional y en la construcción de la personalidad, en un momento en el que el debate social sobre el consentimiento, la violencia y la reparación sigue muy presente.