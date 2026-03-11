Arturo Lezcano acerca la historia de la emigración con su libro "O país invisible"

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió este lunes un encuentro con el escritor Arturo Lezcano, organizado por el Ateneo de Ourense, para presentar el libro “O país invisible. A epopea atlántica da diáspora galega”. Hasta allí se acercaron socios del Ateneo y otros interesados en este gran éxito editorial.

El ejemplar, muy cuidado tanto en el contenido como en el diseño, recoge historias de emigrantes gallegos que viajaron a América y después no pudieron regresar a Galicia pese a sus deseos de hacerlo. Para ser fiel a dichos relatos, el autor viajó a países como México, Cuba, Argentina, Venezuela, etc. para conocer en primera persona estas historias en boca de sus protagonistas.

Durante la presentación de su obra, Lezcano no dudó en apuntar que “a provincia de Ourense é o gran núcleo migratorio de Galicia”. Así, indicó a los asistentes que es importante tener en mente la importancia de “algo tan noso”.