La Embajada de Chile condecora en Madrid a tres personalidades españolas con la Orden Bernardo O’Higgins

La Embajada de Chile en España ha impuesto la Orden Bernardo O’Higgins a tres destacadas personalidades españolas en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid.

Los condecorados han sido la embajadora Emma Aparici Vázquez de Parga; el director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Valerio Rocco Lozano; y el presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile, Miguel Ángel García Moreno, quien estuvo representado en la ceremonia por su hijo, Miguel Ángel García Rivero.

La ceremonia, marcada por un tono emotivo y solemne, reunió a autoridades y representantes de los ámbitos diplomático, cultural y político español, así como a familiares y allegados de los homenajeados. Durante el acto se puso en valor la trayectoria profesional y el compromiso de los distinguidos con el fortalecimiento de las relaciones entre España y Chile.

La Orden Bernardo O’Higgins es una de las más altas distinciones que otorga el Estado chileno a ciudadanos extranjeros que han destacado en ámbitos como las artes, las ciencias, la educación, la industria o el comercio, y que han contribuido de manera sobresaliente a estrechar los lazos de amistad y cooperación con Chile.