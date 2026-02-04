El embajador de Japón reafirma en DiploInnova Canarias el interés por el archipiélago

El embajador de Japón en España, Yamauchi Hiroshi, participó en la segunda edición de DiploInnova Canarias, un foro centrado en la cooperación internacional y la innovación que fue inaugurado en Madrid por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

La presencia del representante diplomático japonés se enmarcó en el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre Canarias y Japón, una línea de trabajo que fue abordada durante la reunión mantenida por el presidente Clavijo con el cónsul de Japón, Shinji Yamada, en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. En el encuentro también estuvo presente el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo.

Durante la reunión se analizaron distintas oportunidades de colaboración entre ambas partes, con especial atención a la cooperación científica en ámbitos estratégicos como la vulcanología, la astrofísica, la biodiversidad y el cambio climático, áreas en las que Canarias cuenta con un reconocido posicionamiento internacional y que conectan con realidades comunes de territorios insulares.

El encuentro permitió asimismo poner en valor la misión comercial e institucional desarrollada por el Gobierno de Canarias en Tokio el pasado año, en la que se llevó a cabo una agenda de reuniones de alto nivel orientadas a reforzar la proyección internacional del archipiélago y a estrechar relaciones en sectores clave.

En este contexto, se destacó el impulso a la cooperación universitaria, especialmente con universidades japonesas y, de manera singular, con la Universidad de Okinawa, con la que Canarias comparte características como la condición insular, el origen volcánico y desafíos vinculados a la sostenibilidad, la biodiversidad y el cambio climático.

Asimismo, se abordaron oportunidades de colaboración en sectores como el vitivinícola, así como en la industria audiovisual y de los videojuegos, ámbitos en los que Canarias consolidó su presencia en el mercado japonés, promocionándose como un territorio atractivo para la inversión, la producción creativa y la innovación.