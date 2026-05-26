La emigración española reconoce “la labor inmensa” de José María Oliver Santos por los derechos de los emigrantes

Miembro electo y después representante de la emigración europea, José María Oliver (segundo por la derecha) defendió los intereses de los españoles en el CGCEE. En la foto junto a la ministra Saiz y el consejero por Francia Juan Miguel Paz.

El fallecimiento de José María Oliver Santos ha golpeado a la comunidad emigrante española en Francia y, en particular, a la demarcación de París, donde desde hace más de seis décadas había desarrollado su actividad el responsable asociativo.

Eran las primeras horas del 25 de mayo cuando se anunciaba, en la sesión plenaria del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, la desaparición de una de las figuras emblemáticas de la emigración española.

Juan Miguel Paz, consejero general por Francia, lo conoció bien y trabajó con José María Oliver en infinidad de temas, además de compartir presencia en el Consejo de Residentes en París y en el Consejo de Administración de la Casa de España de la Región Parisina. Un Juan Miguel, muy apenado, que tuvo la difícil misión de glosar en el CGCEE la figura del líder asociativo fallecido, compañero de muchas batallas.

Dino Carracedo, en nombre de la Federación Generación España que preside, ha querido expresar la “profunda tristeza” por el fallecimiento de una figura histórica y profundamente comprometida con las luchas de la emigración española en Francia. Destacan desde Generación España “la implicación, la generosidad y el sentido del compromiso” de Oliver. En clave personal, Dino Carracedo destaca que “muchos jóvenes como yo pudimos mantener nuestro vínculo con nuestra lengua, cultura y raíces gracias a personas como José María”.

Juan José Bujidos Viforcos, presidente de Espamedia, también ha lamentado la desaparición de José María Oliver, con quien trabajó tanto en la Casa de España como en el CRE de París. “Una gran pérdida para la emigración”, escribe el presidente de Espamedia, que anima a todos a “seguir defendiendo las luchas que quedan pendientes y no bajar los brazos”, siguiendo el ejemplo de Oliver.

Desde la Casa de España de la Región Parisina, su presidenta, Maite Mendy Escobar, presentaba las condolencias de la CERP a su familia y se declaraba “profundamente entristecida”. “Era un hombre respetable, capaz de federar y que hizo mucho por la CERP”. “Todo lo que ha hecho por el asociacionismo español ha quedado y lo recordaremos por ello”.

“Un dolor inmenso, tu pérdida nos deja profundamente afectados”, nos dice Isabel Marañes de Castro, de la asociación APESCE, en el distrito 19 de París. “No solo era un compañero, era mucho más que eso”. “Me brindó su confianza y su generosidad. La mejor manera de rendirle homenaje es seguir su combate y mantener vivos los valores y proyectos que defendió con tanta pasión y dignidad”.

Eduardo Cuña ha compartido desde hace muchos años la acción asociativa con José María Oliver. Lo ha hecho en el seno de la CERP y del CRE de París, amén de publicar regularmente en su sitio web “La Pequeña España” información sobre las actividades del mundo asociativo. “José María ha sido una de las grandes figuras del asociacionismo español, hombre comprometido, compañero de luchas y memoria viva de varias generaciones de españoles emigrados”. Destaca Cuña la labor por el desarrollo y mantenimiento de las ALCE, “donde ha dejado una huella imborrable por su constancia, su visión humana y solidaria”. “Su vida ha estado marcada por una intensa trayectoria humana y social”.

Pedro Iniesta, presidente de la federación Solidaridad Sin Fronteras, define a José María Oliver como un hombre “que supo coser las costuras de la emigración española abriendo puertas, prestando ayuda y generando redes de solidaridad”. Insiste Iniesta en que Oliver no era solo padre de sus hijos, “sino también de toda una comunidad”, y asegura que “con él contraemos la obligación moral de defender, promover y dignificar su legado”. “Su voz va a seguir resonando en cada uno de nosotros y andaremos con paso firme sobre las huellas con las que abrió sendas y horizontes”.

Por España 2000, Jaime Muñoz destacó la labor que Oliver había desarrollado junto con su federación para hacer realidad las clases de Lengua y Cultura, además de resaltar el papel conciliador que jugó en muchos momentos en la CERP para que no se estancara en disputas innecesarias. “El hueco que deja José María Oliver será difícil de ocupar tanto por su experiencia como por su inquebrantable voluntad de defender los derechos de los emigrantes”.

Desde el Hogar de los Españoles de Saint-Denis también han querido rendir homenaje a la figura de José María Oliver. “Te echaremos en falta en cada reunión, en cada decisión que se tome; te echaremos en falta en la Casa de España por la que has hecho tanto”.

El director de Luz y Calor, Carlos Bujidos, en nombre de la redacción de la revista asociativa, quiere “animar a los compañeros de Oliver, en la CAPFERF, en el CRE, en Navarra Siempre, APFERF 6, etc., a seguir desarrollando el legado que ha dejado José María” y expresar las condolencias a sus familiares y amigos en momentos tan difíciles.