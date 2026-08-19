La emigración española en Uruguay busca un nuevo impulso con la incorporación de miles de nuevos ciudadanos

La historia de la emigración española en Uruguay afronta una nueva etapa. Las instituciones que durante décadas mantuvieron vivas las raíces de miles de familias españolas buscan ahora incorporar a una nueva generación de ciudadanos que han recuperado u obtenido la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática.

Ese fue uno de los mensajes centrales de la celebración del 59 aniversario de la Federación de Instituciones Españolas del Uruguay (FIEU), que reunió el pasado 12 de agosto en el Club Español de Montevideo a representantes de asociaciones de todo el país y a autoridades españolas y gallegas.

El presidente de la FIEU, Jorge Torres Cantalapiedra, puso el foco especialmente en el interior de Uruguay y animó a los nuevos españoles a acercarse a las entidades de la colectividad para contribuir a su fortalecimiento.

La FIEU nació en 1967, en una época en la que la emigración española todavía tenía un enorme peso en la sociedad uruguaya. Las asociaciones se convirtieron entonces en espacios de encuentro para quienes habían dejado España, pero también en lugares donde conservar la cultura, las tradiciones y los vínculos con sus comunidades de origen.

Casi seis décadas después, el perfil de la colectividad ha cambiado. Los hijos, nietos y descendientes de aquellos emigrantes constituyen una parte fundamental de las comunidades españolas en Uruguay, a la que se han sumado en los últimos años miles de personas que han accedido a la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática.

Torres considera que este nuevo escenario representa también una oportunidad para las asociaciones, especialmente las que funcionan fuera de Montevideo.Su llamamiento fue claro: que los nuevos ciudadanos españoles se incorporen a las instituciones, participen en ellas y contribuyan a garantizar su continuidad. El objetivo, explicó, es que estos centros puedan ganar fuerza y representación a medida que aumenta la comunidad española.

La Federación reúne actualmente a 21 instituciones, once de Montevideo y diez del interior. Entre ellas se encuentran entidades vinculadas a distintas comunidades españolas, como Galicia, Asturias, Castilla y León o Canarias.

La presencia de estas asociaciones fuera de la capital tiene un significado especial para la historia de la emigración, ya que permite mantener una estructura de comunidades españolas en lugares donde las primeras generaciones de emigrantes fueron creando sus propios espacios de reunión.

Durante el aniversario, el cónsul general de España en Uruguay, Juan Carlos Gafo, reconoció precisamente esa función al definir a la FIEU como una institución que continúa articulando a la comunidad española en el país.

La celebración de los 59 años plantea también una pregunta de futuro: cómo garantizar la continuidad de unas instituciones creadas por emigrantes cuando buena parte de sus protagonistas originales ya no están.

La llegada de nuevos españoles puede convertirse en una vía para afrontar ese relevo. La FIEU quiere que quienes han recuperado sus raíces jurídicas con España también encuentren en las asociaciones un espacio para conocer y mantener esas raíces.

La Federación ya prepara, además, los actos de su 60 aniversario, que se celebrará en 2027, mientras trabaja en nuevos proyectos para reforzar los vínculos entre España y Uruguay.

De esta forma, la emigración española en Uruguay afronta una transformación: de las asociaciones creadas por quienes cruzaron el Atlántico en busca de una nueva vida a unas instituciones que ahora necesitan atraer a sus hijos, nietos y a miles de nuevos ciudadanos españoles para asegurar su futuro.