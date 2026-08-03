La colectividad gallega de Uruguay reivindica la fuerza de la galleguidad durante la celebración del Día de Galicia en Montevideo

La colectividad gallega de Uruguay ha celebrado estos días el Día de Galicia y la festividad de Santiago Apóstol con distintos actos culturales y de carácter institucional que han vuelto a poner de manifiesto la fortaleza de la galleguidad al otro lado del Atlántico.

Las celebraciones congregaron en Montevideo a representantes institucionales, miembros de las entidades gallegas y numerosos integrantes de la colectividad, que participaron en una jornada de homenaje a Galicia y de reivindicación de sus raíces y tradiciones.

Uno de los actos centrales tuvo lugar en la Plaza Galicia de Montevideo, donde se desarrolló una ceremonia que incluyó la interpretación de los himnos de Uruguay, España y Galicia y una ofrenda floral ante el monumento dedicado a Rosalía de Castro en el que participió la delegada de la Xunta en Uruguay.

Homenaje Floral a Rosalía | Galicia Aberta

La jornada contó además con distintas actuaciones musicales y de baile tradicional protagonizadas por agrupaciones de las entidades gallegas de Uruguay, que trasladaron a las calles de Montevideo parte del patrimonio cultural gallego.

La delegada de la Xunta en Uruguay destaca el papel de la juventud y de las entidades gallegas en la preservación de la identidad de Galicia en el exterior

Los festejos habían comenzado ya en los días previos con festivales culturales organizados por distintos centros gallegos de la capital uruguaya. Agrupaciones folclóricas integradas por diferentes generaciones participaron en las celebraciones, con actuaciones de música y danza tradicional que convirtieron la víspera del 25 de julio en una muestra de la vitalidad de la cultura gallega en Uruguay.

La participación de los más jóvenes adquirió un protagonismo especial durante estas actividades. Las nuevas generaciones vinculadas a las entidades gallegas mantienen así el contacto con la lengua, la música, el baile y las tradiciones de sus antepasados, contribuyendo a garantizar la continuidad de una identidad que se ha transmitido durante generaciones.

Agrupaciones folclóricas de Uruguay | Galicia Aberta

Las celebraciones del Día de Galicia sirvieron también para reivindicar el papel de los centros y asociaciones gallegas como espacios de encuentro y transmisión cultural. Su actividad permite mantener los vínculos con Galicia y reforzar el sentimiento de pertenencia entre quienes viven en Uruguay y sus descendientes.

La programación puso de manifiesto que la emigración gallega continúa siendo un elemento esencial para proyectar la identidad de Galicia fuera de sus fronteras. Las entidades de la colectividad mantienen una intensa actividad cultural y social y actúan como punto de encuentro para familias vinculadas a Galicia y para nuevas generaciones interesadas en conocer y preservar sus raíces.

La delegada de la Xunta en Uruguay, Elvira Domínguez, se refirió al compromiso de las entidades gallegas y el papel de la juventud en la preservación de la identidad gallega en el exterior.

Domínguez puso en valor el trabajo que desarrollan los centros y asociaciones para mantener vivas la lengua, la música, el baile y las tradiciones y señaló que “cada actuación, cada pieza musical y cada baile son una muestra de que Galicia sigue muy presente en el corazón de nuestra colectividad”.

La delegada subrayó asimismo que “cada vez que celebramos el Día de Galicia en Montevideo comprobamos que Galicia sigue viva al otro lado del Atlántico gracias a las personas que mantienen encendida la llama de nuestra cultura y de nuestras tradiciones”.

Domínguez agradeció finalmente la labor de las entidades gallegas de Uruguay y de todas las personas que, generación tras generación, trabajan para transmitir el legado cultural de Galicia y fortalecer los vínculos con la tierra de origen. A su juicio, el compromiso de la colectividad y, especialmente, de las nuevas generaciones demuestra la fortaleza y la vitalidad de la galleguidad en Uruguay.