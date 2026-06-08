El empresario astur-mexicano Antonio Suárez reconocido por su trayectoria empresarial
RECONOCIMIENTO
El empresario recibe el Homenaje Puente Iberoamérica en el IX Congreso CEAPI 2026 por su papel en la creación de vínculos económicos y de desarrollo entre España y América Latina
El empresario Antonio Suárez Gutiérrez, presidente de la Asociación Amigos del Archivo y Museo de la Emigración y creador del grupo empresarial Grupomar, ha sido reconocido en México con el Homenaje Puente Iberoamérica, en el marco del IX Congreso Iberoamericano CEAPI 2026, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su visión empresarial.
El galardón destaca su papel en la construcción de vínculos económicos, sociales y de inversión entre España y América Latina, así como su contribución al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de las comunidades en ambos lados del Atlántico.
La Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola de México (CANAINPESCA) felicitó públicamente al empresario, a quien definió como un referente del sector por su liderazgo y su compromiso con el crecimiento de la industria y la generación de oportunidades.
Según el reconocimiento otorgado, la trayectoria de Suárez Gutiérrez se caracteriza por su capacidad para impulsar proyectos empresariales de alcance internacional, promoviendo la cooperación económica y la creación de puentes entre mercados de ambos continentes.
Desde la organización se subrayó además su papel como “constructor de un legado que inspira a Iberoamérica”, destacando su contribución al desarrollo de iniciativas empresariales con impacto social y económico.
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