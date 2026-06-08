El empresario astur-mexicano Antonio Suárez reconocido por su trayectoria empresarial

El empresario Antonio Suárez Gutiérrez, presidente de la Asociación Amigos del Archivo y Museo de la Emigración y creador del grupo empresarial Grupomar, ha sido reconocido en México con el Homenaje Puente Iberoamérica, en el marco del IX Congreso Iberoamericano CEAPI 2026, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su visión empresarial.

El galardón destaca su papel en la construcción de vínculos económicos, sociales y de inversión entre España y América Latina, así como su contribución al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de las comunidades en ambos lados del Atlántico.

La Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola de México (CANAINPESCA) felicitó públicamente al empresario, a quien definió como un referente del sector por su liderazgo y su compromiso con el crecimiento de la industria y la generación de oportunidades.

Según el reconocimiento otorgado, la trayectoria de Suárez Gutiérrez se caracteriza por su capacidad para impulsar proyectos empresariales de alcance internacional, promoviendo la cooperación económica y la creación de puentes entre mercados de ambos continentes.

Desde la organización se subrayó además su papel como “constructor de un legado que inspira a Iberoamérica”, destacando su contribución al desarrollo de iniciativas empresariales con impacto social y económico.