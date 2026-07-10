El Encuentro Internacional de Empresarios Gallegos en el Mundo reúne en A Toxa al tejido empresarial de Galicia y el exterior

La Isla de A Toxa acogió este jueves una nueva edición del Encuentro Internacional de Gallegos en el Mundo, El foro impulsado por la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama) que reunió a representantes del ámbito institucional y empresarial con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas entre Galicia y su diáspora y fomentar nuevas oportunidades de negocio e inversión.

La cita, un espacio de encuentro para el empresariado gallego dentro y fuera de España, incluyó mesas redondas dedicadas a la internacionalización de las empresas, la creación de alianzas estratégicas y el impulso de proyectos transnacionales, consolidándose como un punto de conexión entre el talento gallego repartido por el mundo y el tejido productivo de la comunidad.

Durante la clausura del encuentro, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, puso en valor la aportación de la emigración al desarrollo económico de Galicia y destacó el papel de entidades como Aegama para mantener el vínculo entre la comunidad gallega en el exterior y la economía autonómica.

Asimismo, recordó que la Xunta desarrolla la Estrategia Galicia Retorna 2023-2026, dotada con 450 millones de euros y más de un centenar de medidas destinadas a facilitar el regreso de los gallegos residentes en el extranjero y favorecer su integración laboral y empresarial.

El encuentro también sirvió para reconocer la trayectoria de destacados empresarios gallegos. En la gala celebrada al término de la jornada fueron distinguidos el fundador y presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, como Empresario Gallego del Año en Galicia, y el socio director de Alsis Funds, David Sánchez-Tembleque, con el galardón de Empresario Gallego del Año en el Exterior.

En la jornada participaron, además de representantes del tejido empresarial, la secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez Iglesias; el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien asistió a la entrega de los reconocimientos.