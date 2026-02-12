La Xunta llama a la colaboración entre los centros gallegos de Nueva York y Newark para garantizar el relevo

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, aseguró durante su viaje oficial a Estados Unidos que “el futuro de la galleguidad en los Estados Unidos se construye desde la colaboración entre entidades”. Lo dijo tras mantener una reunión de trabajo con los responsables de las entidades gallegas de Nueva York y Newark, en un encuentro centrado en analizar la situación actual de la colectividad y coordinar líneas de actuación conjuntas.

La reunión, celebrada en Nueva York, permitió reforzar los vínculos entre la Xunta de Galicia y los gallegos asentados en esta área estratégica del país norteamericano, en un clima de diálogo, cercanía y compromiso compartido con la comunidad gallega en el exterior.

Durante el encuentro, Miranda puso en valor el papel que desempeñan estas entidades como referentes sociales, culturales e identitarios para la diáspora gallega, y destacó el esfuerzo de sus juntas directivas y de las personas asociadas por mantener viva la lengua, la cultura y las tradiciones gallegas lejos de Galicia. Asimismo, incidió en la necesidad de fomentar el trabajo conjunto entre las distintas entidades de Nueva York y Newark para fortalecer su actividad y garantizar el relevo generacional.

El secretario xeral reiteró el respaldo de la Xunta a las iniciativas culturales y sociales que promueven la galleguidad en Estados Unidos y señaló que este tipo de encuentros permiten conocer de primera mano las necesidades de la colectividad, avanzar en la coordinación institucional y consolidar una política de acompañamiento activo a las comunidades gallegas en el exterior.