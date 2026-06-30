Las entidades españolas en Brasil muestran su solidaridad con Venezuela tras el terremoto

La colectividad de Curitiba durante uno de sus encuentros

El Grupo de Entidades Españolas en Brasil ha expresado su “profundo pesar y solidaridad” con el pueblo venezolano tras el terremoto que ha afectado al país, y ha trasladado su apoyo a las familias damnificadas, así como a la comunidad española residente en Venezuela.

En un comunicado difundido el pasado lunes, las organizaciones españolas en Brasil, en representación de la colectividad española en el país, han señalado que se unen “en pensamiento y oración” con las personas afectadas, transmitiendo un mensaje de “fuerza, esperanza y pronta recuperación” para las comunidades golpeadas por el desastre.

Las entidades recuerdan los “profundos vínculos humanos, culturales y familiares” que unen a España y Venezuela, una relación marcada por décadas de emigración española al país latinoamericano. “Miles de españoles han construido sus vidas en suelo venezolano, al igual que sus descendientes, conformando una comunidad definida por la amistad y la fraternidad entre ambos pueblos”, recoge la nota.

El Grupo de Entidades Españolas en Brasil ha querido hacer especial referencia a los españoles residentes en Venezuela y a sus organizaciones representativas, entre ellas la Federación de Centros Españoles en Venezuela, la Hermandad Gallega de Venezuela, el Hogar Canario Venezolano, el Centro Gallego de Maracaibo y el Centro Gallego de Puerto La Cruz.

Asimismo, han trasladado su respaldo a otras asociaciones de origen español en Venezuela, como la Asociación Hijos de Galicia, la Asociación Hijos de Galicia y la Hermandad Gallega de Valencia.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso de la colectividad española en Brasil con la solidaridad internacional y con el pueblo venezolano “en los momentos más difíciles”.

La declaración está firmada por más de una veintena de entidades españolas y de raíces hispanas repartidas por Brasil, entre ellas asociaciones culturales, casas de España, centros españoles, entidades empresariales y organizaciones de residentes.