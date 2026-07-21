Escolas Abertas se despide de Galicia tras formar a medio centenar de docentes de la diáspora

La Plaza de Santa María de Lugo acogió este lunes la gala de clausura de Escolas Abertas 2026, un acto abierto al público en el que los 50 participantes de esta edición ofrecieron una muestra de los conocimientos adquiridos durante dos semanas de formación especializada en cultura tradicional gallega. El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, presidió el acto junto a la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, y destacó que "Escolas Abertas es el mejor ejemplo de cómo Galicia mantiene viva su cultura en cualquier rincón del mundo".

Durante su intervención, Miranda puso en valor el papel que desempeñan las entidades gallegas del exterior en la conservación y difusión del patrimonio cultural gallego y agradeció el compromiso de las personas que participan en el programa. "Cada uno de vosotros será, a partir de ahora, un embajador de nuestra cultura en vuestros países de residencia", afirmó.

El secretario xeral da Emigración durante su intervención en la gala final de Escolas Abertas | Galicia Aberta

La gala permitió al público conocer el trabajo desarrollado por los alumnos llegados desde Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, México, Cuba, Chile, Alemania, Estados Unidos y distintos puntos de España, quienes interpretaron diversas piezas y exhibiciones de baile tradicional, canto popular y pandereta, gaita, percusión tradicional y formación para personal directivo de las entidades gallegas del exterior.

El secretario xeral recordó que Escolas Abertas se ha consolidado como uno de los principales programas de la Secretaría Xeral da Emigración para garantizar la continuidad de la cultura gallega más allá de las fronteras de la comunidad. En este sentido, subrayó que el programa no solo forma a docentes y responsables culturales, sino que tiene un importante efecto multiplicador, ya que los participantes trasladarán los conocimientos adquiridos a miles de alumnos en los centros gallegos repartidos por todo el mundo.

Los participantes en el programa durante la gala | Galicia Aberta

Asimismo, destacó la incorporación en esta edición de formación específica para personal directivo de las entidades gallegas, con el objetivo de reforzar la gestión y asegurar el relevo generacional del movimiento asociativo gallego en el exterior.

La gala concluyó con la actuación del gaitero Carlos Núñez, que puso el broche final a una edición marcada por el intercambio cultural y el fortalecimiento de los vínculos entre Galicia y su diáspora, en una noche en la que la música y la tradición volvieron a convertirse en el mejor reflejo de la galleguidad repartida por el mundo.