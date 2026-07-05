Un escritor asturiano revela los amores más turbulentos de los grandes genios de la historia en ‘Amor y Dolor’

¿Podían los grandes genios que transformaron la ciencia, la filosofía y la literatura fracasar en el terreno del amor? El escritor asturiano Adrián Gordaliza Vega aborda esta cuestión en su nuevo libro, "Amor y Dolor: La Tormentosa Vida Sentimental de Grandes Pensadores". una obra que se adentra en la cara más íntima y desconocida de algunas de las mentes más brillantes de los siglos XIX y XX.

El autor, profesor en el Instituto Cervantes de Londres y especialista en literatura, filosofía y cultura contemporánea, propone un recorrido por las relaciones sentimentales de figuras como Friedrich Nietzsche, Albert Einstein, Albert Camus, Fiódor Dostoyevski, Ludwig Wittgenstein o Søren Kierkegaard, alejándose de la imagen tradicional del intelectual aislado y puramente racional para mostrar a personas marcadas por sus pasiones, contradicciones y heridas emocionales.

A medio camino entre la biografía y el llamado true-romance, Gordaliza Vega reconstruye episodios de amor, deseo, rechazo, obsesiones y pérdidas que acompañaron a algunos de los grandes nombres de la historia del pensamiento. El libro plantea cómo las experiencias personales y los conflictos sentimentales de estos autores y científicos influyeron, en muchos casos, en sus obras y en su manera de interpretar el mundo.

Entre las historias que recoge la publicación destaca la de Albert Einstein, cuya imagen pública como genio científico contrasta con la complejidad de su vida matrimonial y sus relaciones personales. El libro también aborda el tormentoso vínculo de Nietzsche con Lou von Salomé y Paul Rée, una relación marcada por la admiración intelectual, la frustración y el dolor; así como la obsesión de Dostoyevski por Polina Suslova, una figura que influyó en algunos de sus personajes femeninos más complejos.

La obra también se detiene en Albert Camus y sus relaciones afectivas, en la lucha interna de Wittgenstein con sus conflictos personales y en la renuncia amorosa de Kierkegaard a Regina Olsen, una decisión que tendría una profunda influencia en su pensamiento existencialista.

“No pretendo emitir juicios morales”, explica Gordaliza Vega en el prólogo del libro. Su objetivo, asegura, es mostrar que “incluso los genios incurren en los mismos errores que el resto de los mortales” y que conocer su contexto emocional permite comprender mejor sus creaciones.

Humanizar al genio

"Amor y Dolor" nace después de meses de investigación en cartas personales, diarios privados y documentos biográficos. El autor busca desmontar la idea del genio como una figura distante y perfecta para mostrar la dimensión humana de quienes cambiaron la historia con sus ideas.

Adrián Gordaliza Vega, nacido en Oviedo en 1979, es licenciado en Filosofía y máster en Cultura Contemporánea. Además de su labor docente en el Instituto Cervantes de Londres, ha impartido clases en instituciones británicas como Royal Holloway University, King’s College y London Business School.

Apasionado por la literatura y la historia, con esta primera obra publicada pretende acercar al lector a los aspectos menos conocidos de grandes pensadores y demostrar que detrás de las teorías, novelas y descubrimientos que transformaron el mundo también existieron dudas, pasiones y corazones rotos.

El libro Amor y Dolor: La Tormentosa Vida Sentimental de Grandes Pensadores estará disponible a partir de julio en Amazon y en librerías seleccionadas, en formato físico bajo demanda y digital.