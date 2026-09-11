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España recibe a 56 refugiados de Nicaragua
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España ha recibido un total de 56 refugiados de Nicaragua procedentes de Costa Rica en el marco de la edición de este año del programa nacional de reasentamiento.
Ha sido la Secretaría de Estado de Migraciones la que ha coordinado la recepción de los últimos nicaragüenses que quedaban por llegar y que han aterrizado en el aeropuerto de Madrid para, a continuación, ser trasladados a los recursos de acogida que dependen del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Este grupo de personas reasentadas forma parte de la misión de selección que la Secretaría de Estado de Migraciones realizó el pasado mes de abril en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) a partir de los expedientes enviados previamente por ACNUR a España.
El programa nacional de reasentamiento recoge el compromiso de España de recibir hasta 1.200 refugiados durante este año, contribuyendo de este modo a la protección de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el país de acogida.
En los últimos cuatro años, 3.600 personas han sido reasentadas a través de este programa en nuestro país.
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