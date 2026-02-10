España conmemora el centenario del histórico vuelo del Plus Ultra, la primera travesía aérea del Atlántico Sur

Hace ahora cien años, un hidroavión español despegaba de Palos de la Frontera rumbo a lo desconocido. Aquel vuelo del Plus Ultra, que uniría por primera vez Europa y América del Sur con una sola aeronave, marcó un hito en la historia de la aviación mundial. Un siglo después, el Ejército del Aire y del Espacio de España ha conmemorado esta hazaña con una serie de actos en Argentina que recuerdan el espíritu pionero de aquellos aviadores.

La conmemoración tuvo como eje una conferencia impartida en Buenos Aires por el general de División José Luis Figuero Aguilar, del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio, quien definió la travesía del Plus Ultra como “un avance verdaderamente significativo” y destacó el heroísmo de una tripulación que “atravesó lo desconocido y venció los límites para cruzar una nueva frontera”.

El vuelo del Plus Ultra fue el primero de una serie de grandes periplos aéreos protagonizados por la aviación española en la primera mitad del siglo XX. A él le seguirían la Patrulla Elcano, que ese mismo año conectó Madrid con Manila; el Cuatro Vientos, que en 1933 unió Sevilla con Cuba; y el vuelo de Juan Ignacio Pombo, que en 1935 viajó desde Santander hasta Ciudad de México.

La travesía del Plus Ultra comenzó el 22 de enero de 1926 y concluyó el 10 de febrero en Buenos Aires, tras recorrer más de 10.000 kilómetros y realizar seis escalas: Las Palmas de Gran Canaria; Porto Praia, en Cabo Verde; Fernando de Noronha, Recife y Río de Janeiro, en Brasil; y Montevideo, en Uruguay. El hidroavión, que alcanzaba una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora y tenía una autonomía de unas diez horas, protagonizó la primera travesía aérea del Atlántico Sur realizada por un único avión.

Durante su intervención, Figuero Aguilar repasó el contexto histórico del vuelo, las características técnicas de la aeronave y el perfil de los integrantes de la tripulación, subrayando que su legado sigue siendo plenamente vigente.

Representantes de la colectividad junto al embajador de España en Argentina durante el homenaje | Centro Gallego de Avellaneda

Los actos conmemorativos en Buenos Aires incluyeron un sobrevuelo de la Patrulla ASPA de helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio sobre algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, como el Obelisco y la Casa Rosada. También se celebró una ofrenda floral en el monumento al Plus Ultra, junto al Río de la Plata, en una ceremonia conjunta con la Fuerza Aérea Argentina.

El general recordó el multitudinario recibimiento que tuvo la tripulación en 1926, con la participación de unas 300.000 personas y un encuentro con el entonces presidente argentino, Marcelo Torcuato Alvear, un gesto que selló la profunda conexión entre ambos países. “Traer hoy la Patrulla ASPA es también un homenaje al pueblo argentino, que acogió de manera tan extraordinaria a los héroes del Plus Ultra”, afirmó.

La conmemoración continuará en los próximos días con una visita al Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en la localidad bonaerense de Luján, donde se conserva el histórico hidroavión. Para rendir homenaje a la hazaña, el Ejército del Aire y del Espacio ha desplegado una misión integrada por unos 60 militares y aviones A-400M, que en las últimas semanas han participado también en actos conmemorativos en Brasil y Uruguay.

Un siglo después, el vuelo del Plus Ultra sigue simbolizando la voluntad de ir más allá de los límites conocidos y el espíritu de una época en la que volar era, todavía, una aventura hacia lo imposible.