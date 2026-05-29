España rinde homenaje en Buenos Aires a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina

El Gobierno de España ha rendido homenaje en la Embajada de España en Argentina a los 307 ciudadanos españoles desaparecidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983), en un acto celebrado el 27 de mayo de 2026 en Buenos Aires junto a familiares de las víctimas y representantes institucionales.

El acto, organizado en colaboración con la Comisión de Familiares de Españoles Desaparecidos, estuvo presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, con la presencia del embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui.

Antes del homenaje se hizo una ofrenda floral en los jardines de la Cancillería, junto al monumento a la vida y la dignidad. Posteriormente, el ministro hizo entrega de las Declaraciones de Reconocimiento y Reparación a varias familias de víctimas españolas desaparecidas.

Torres situó a las políticas de memoria democrática como “eje fundamental para la convivencia y el progreso”, afirmando que “un árbol no puede crecer con raíces podridas” y defendiendo el derecho de las nuevas generaciones a conocer lo ocurrido durante los años de violencia y represión.

El ministro también se refirió a la conexión histórica entre ambos países: “Tanto en Argentina como en España hemos sufrido el azote del totalitarismo y hemos sido víctimas del terror de Estado. Es nuestro deber recuperar la memoria de todas las vidas rotas”.

En representación de las familias intervino Consuelo Castaño, emigrante gallega en Argentina, quien relató su experiencia personal de detención y represión durante la dictadura, y agradeció el acompañamiento institucional y el trabajo de los equipos de antropología forense. “Sabemos reconocer a quienes nos acompañan”, afirmó, subrayando que el acto se vivía “llenos de dolor, pero también de ideales”.

Durante el homenaje también se recordó a víctimas como Regino Adolfo González o Claudia García Iruretagoyena, incluida en la lista oficial de españoles desaparecidos publicada en el BOE tras la declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de marzo, en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina.

El acto incluyó asimismo la lectura de la “Carta abierta” de Juan Gelman, a cargo de la directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, Maiky Gorosito, en memoria de su nieta Macarena Gelman, cuya historia simboliza la búsqueda de identidad de los hijos de desaparecidos.

El Gobierno recordó además que Argentina concentra más del 40% de las solicitudes de nacionalidad española derivadas de la Ley de Memoria Democrática. Según los datos aportados, más de un millón de solicitudes han sido registradas en el país, de las cuales cerca de 85.981 ya han sido inscritas.

El ministro aseguró que todas las solicitudes que cumplan los requisitos y se hayan presentado en plazo “tendrán garantizada la obtención de la nacionalidad”, en aplicación de la normativa vigente.

El homenaje cerró con un mensaje institucional de compromiso con la verdad, la reparación y la memoria: “ninguna pregunta sin responder, ninguna víctima sin reparar, ningún cuerpo sin exhumar y ninguna historia sin contar”.