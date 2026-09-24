España superó el año pasado los 1,14 millones de alumnos extranjeros, el 12,9% del alumnado no universitario

España contaba en el curso 2024-2025 con 1.148.217 alumnos de nacionalidad extranjera matriculados en enseñanzas de régimen general no universitarias, 72.152 más que el curso anterior. Estos estudiantes representaban el 12,9% del total del alumnado, según la duodécima edición de Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español, elaborada por la Fundación Europea Sociedad y Educación y la Fundación Ramón Areces.

El informe refleja el crecimiento sostenido de la presencia de alumnado extranjero en las aulas españolas durante las últimas décadas. Mientras en el curso 1994-1995 apenas suponía el 0,7% del alumnado, en 2024-2025 el porcentaje se situó ya en el 12,9%.

La presencia es mayor en los centros públicos, donde el alumnado extranjero representa el 14,2%, frente al 10,2% de los centros privados. Del total de estudiantes extranjeros, 856.992 estaban escolarizados en centros públicos y 291.552 en centros privados.

Baleares concentra el mayor porcentaje

La proporción de alumnado extranjero presenta importantes diferencias entre comunidades y ciudades autónomas. Baleares encabeza la clasificación, con un 19% del alumnado de nacionalidad extranjera, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 18,5%, y Aragón, con un 16,7%.

También se sitúan por encima de la media nacional del 12,9% Navarra, Madrid, Murcia, Cataluña y La Rioja.

En el extremo contrario aparecen Ceuta, con un 3,6%; Extremadura, con un 4,5%, y Galicia, con un 6,3%.

El estudio señala que el porcentaje de alumnado extranjero ha aumentado en todos los territorios respecto al curso 2004-2005. Los mayores incrementos se han producido en la Comunidad Valenciana, con 9,7 puntos porcentuales más; Aragón, con 9,2 puntos, y Cataluña, con 7,8 puntos.

La evolución más reciente presenta, no obstante, algunas excepciones. Ceuta y Melilla son los únicos territorios donde el porcentaje de alumnado extranjero descendió entre los cursos 2014-2015 y 2024-2025.

El crecimiento se nota especialmente en Primaria y ESO

La presencia de alumnado extranjero no es homogénea entre las diferentes etapas educativas. El crecimiento se produjo inicialmente con especial intensidad en Educación Primaria, donde el porcentaje llegó al 11,6% en el curso 2008-2009.

En la ESO, la evolución fue similar, aunque con un desfase de dos cursos, hasta alcanzar el 12,3% en 2010-2011.

Con la llegada de las primeras generaciones de alumnado extranjero a edades superiores también aumentó su presencia en la Formación Profesional. El porcentaje llegó al 10,8% en el curso 2011-2012 y mantiene desde entonces una evolución más moderada, hasta situarse en el 10,2% en 2024-2025.

En Bachillerato, el impacto de la primera oleada migratoria fue más tardío. Tras años de estabilidad en torno al 6%, el porcentaje comenzó a aumentar con mayor claridad desde el curso 2021-2022 y alcanzó el 7,9% en 2024-2025.

En el último curso analizado, Primaria concentró el mayor porcentaje de alumnado extranjero, con un 15,5%, seguida de la ESO, con un 13,8%.

Tres décadas de crecimiento

El peso del alumnado extranjero en las aulas españolas ha experimentado un fuerte incremento desde mediados de los años noventa. El porcentaje pasó del 0,7% en 1994-1995 al 1,5% en 1999-2000, para crecer rápidamente durante los años siguientes hasta alcanzar el 9,8% en 2008-2009.

El estudio vincula este periodo con los intensos flujos migratorios registrados entonces. Posteriormente, la proporción descendió hasta el 8,4% en el curso 2015-2016, coincidiendo con los efectos de la crisis económica.

Desde entonces, el porcentaje ha vuelto a crecer, especialmente a partir del curso 2021-2022, hasta alcanzar el 12,9% registrado en el curso 2024-2025.

Los datos reflejan así el creciente peso de la población de nacionalidad extranjera dentro del sistema educativo español, con más de 1,14 millones de estudiantes y una presencia especialmente destacada en determinadas comunidades y en las etapas de Primaria y ESO.