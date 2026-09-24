España superó el año pasado los 1,14 millones de alumnos extranjeros, el 12,9% del alumnado no universitario

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España contaba en el curso 2024-2025 con 1.148.217 alumnos de nacionalidad extranjera matriculados en enseñanzas de régimen general no universitarias, 72.152 más que el curso anterior. Estos estudiantes representaban el 12,9% del total del alumnado, según la duodécima edición de Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español, elaborada por la Fundación Europea Sociedad y Educación y la Fundación Ramón Areces.
El informe refleja el crecimiento sostenido de la presencia de alumnado extranjero en las aulas españolas durante las últimas décadas. Mientras en el curso 1994-1995 apenas suponía el 0,7% del alumnado, en 2024-2025 el porcentaje se situó ya en el 12,9%.
La presencia es mayor en los centros públicos, donde el alumnado extranjero representa el 14,2%, frente al 10,2% de los centros privados. Del total de estudiantes extranjeros, 856.992 estaban escolarizados en centros públicos y 291.552 en centros privados.
La proporción de alumnado extranjero presenta importantes diferencias entre comunidades y ciudades autónomas. Baleares encabeza la clasificación, con un 19% del alumnado de nacionalidad extranjera, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 18,5%, y Aragón, con un 16,7%.
También se sitúan por encima de la media nacional del 12,9% Navarra, Madrid, Murcia, Cataluña y La Rioja.
En el extremo contrario aparecen Ceuta, con un 3,6%; Extremadura, con un 4,5%, y Galicia, con un 6,3%.
El estudio señala que el porcentaje de alumnado extranjero ha aumentado en todos los territorios respecto al curso 2004-2005. Los mayores incrementos se han producido en la Comunidad Valenciana, con 9,7 puntos porcentuales más; Aragón, con 9,2 puntos, y Cataluña, con 7,8 puntos.
La evolución más reciente presenta, no obstante, algunas excepciones. Ceuta y Melilla son los únicos territorios donde el porcentaje de alumnado extranjero descendió entre los cursos 2014-2015 y 2024-2025.
La presencia de alumnado extranjero no es homogénea entre las diferentes etapas educativas. El crecimiento se produjo inicialmente con especial intensidad en Educación Primaria, donde el porcentaje llegó al 11,6% en el curso 2008-2009.
En la ESO, la evolución fue similar, aunque con un desfase de dos cursos, hasta alcanzar el 12,3% en 2010-2011.
Con la llegada de las primeras generaciones de alumnado extranjero a edades superiores también aumentó su presencia en la Formación Profesional. El porcentaje llegó al 10,8% en el curso 2011-2012 y mantiene desde entonces una evolución más moderada, hasta situarse en el 10,2% en 2024-2025.
En Bachillerato, el impacto de la primera oleada migratoria fue más tardío. Tras años de estabilidad en torno al 6%, el porcentaje comenzó a aumentar con mayor claridad desde el curso 2021-2022 y alcanzó el 7,9% en 2024-2025.
En el último curso analizado, Primaria concentró el mayor porcentaje de alumnado extranjero, con un 15,5%, seguida de la ESO, con un 13,8%.
El peso del alumnado extranjero en las aulas españolas ha experimentado un fuerte incremento desde mediados de los años noventa. El porcentaje pasó del 0,7% en 1994-1995 al 1,5% en 1999-2000, para crecer rápidamente durante los años siguientes hasta alcanzar el 9,8% en 2008-2009.
El estudio vincula este periodo con los intensos flujos migratorios registrados entonces. Posteriormente, la proporción descendió hasta el 8,4% en el curso 2015-2016, coincidiendo con los efectos de la crisis económica.
Desde entonces, el porcentaje ha vuelto a crecer, especialmente a partir del curso 2021-2022, hasta alcanzar el 12,9% registrado en el curso 2024-2025.
Los datos reflejan así el creciente peso de la población de nacionalidad extranjera dentro del sistema educativo español, con más de 1,14 millones de estudiantes y una presencia especialmente destacada en determinadas comunidades y en las etapas de Primaria y ESO.
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