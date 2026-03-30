La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, en el mes de la Memoria para Argentina

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, manifestó su preocupación por la situación de la colectividad gallega en Argentina, a la que considera muy perjudicada por la actual política económica. Con miras a interiorizarse de este y otros temas, decidió su visita a Buenos Aires, en estos días en que se conmemora el Mes de la Memoria.

Hemos aprendido con dolor, como suele suceder, que hacer memoria es construir futuro. Por eso es tan importante revisar el pasado, no para quedarnos estancados en él, sino para pavimentar los senderos del mañana sin tropezar en las mismas piedras.

Junto a la antorcha que vela el recuerdo de los gallegos desaparecidos, víctimas de la Dictadura producto del golpe del 24 de marzo de 1976 | La Región Internacional

El 24 de marzo se cumplieron 50 años del golpe de Estado, el último que viviera Argentina, pero a la vez el más sangriento y luctuoso.

Es por ello que las palabras, Memoria, Verdad y Justicia adquieren una relevancia aún más significativa y se enmarcan actualmente en los tristes sucesos de un contexto internacional que tiene en zozobra a la población del mundo.

El programa de Miranda contempla especialmente encuentros en coloquios y eventos en los que se trate el tema de la lucha por los derechos humanos, así como las consecuencias del acuerdo Unión Europea – Mercosur.

Desde Bruselas manifestó su preocupación por el colectivo gallego que reside en este país y agendó visitas a la Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina, al Centro Betanzos, al Centro Gallego de Avellaneda, al centro Galicia, a la Cátedra de Estudios Gallegos Castelao, de la Universidad de Buenos Aires, así como entrevistas con diversas personalidades de la colectividad y la escena política.

Con Fidel Lema Roget , presidene del Centro Gallego de Avellaneda | La Región Internacional

La memoria histórica, un eje de su politica, está muy vinculada con los sucesos del Golpe de Estado de Marzo del 76. Tienen en común la defensa de los Derechos Humanos, en especial. En esta línea Ana Miranda compartió una conferencia junto al profesor y Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, llevada a cabo en la Federación de Asociaciones Gallegas.

Mantuvo encuentros con las màximas representantes de “Madres de Plaza de Mayo”- histórica entidad que nació en los más duros días del terrorismo de Estado, reuniendo a mujeres que reclamaban por sus hijos desaparecidos. Miranda compartió una vigilia junto a ellas en la marcha del día 24.

“Es fundamental seguir luchando por la verdad y la justica” subraya Ana Miranda, al respecto de la memoria por los desaparecidos del Terrorismo de Estado que se instalara en el poder con ese aciago golpe.

Con la comisión Directiva del Centro Betanzos | La Región Internacional

La educación, un pilar de la conciencia social y la defensa de los derechos humanos estuvo en su agenda de visitas. El miércoles 25 por la mañana visitó el Colegio Santiago Apóstol con palabras para el alumnado en especial. Luego se reunió para compartir y departir sobre temas educativos con los miembros de la Fundación del Colegio, y a posteriori realizó una visita al Centro Gallego , que en su sede de la calle Bartolomé Mitre, frente al Colegio, es una referencia icónica.

Los aspectos económicos no quedaron fuera de su agenda. Las consecuencias del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se abordaron, ya que el sector agroganadero gallego se siente muy afectado. En este aspecto serán vitales los encuentros con miembros del Parlasur.

Con la Comisión Directiva del Centro Gallego de Avellaneda | La Región Internacional

Sin duda para la colectividad emigrante gallega, y española en general, es muy importante recibir a visitantes que se interesan por palpar “in situ” los vaivenes de nuestra sociedad, las dificultades de sus integrantes y se esmeran en los aportes posibles para mejorarlas.

La visita de Ana Miranda ha sido una muestra cabal del interés que la Galicia Exterior reviste para la europea, y el estar cara a cara, con los hechos y los protagonistas o los grupos de distintos sectores brinda una visión profunda y que se aproxima a la realidad de estos millones de gallegos que habitan fuera de su tierra natal.