Galería | Una multitud sale a la calle en Argentina en el 50 aniversario del golpe y el inicio de la dictadura

Miles se reunieron alrededor de la Plaza de Mayo en Buenos Aires para conmemorar el 50.º aniversario de la última dictadura en el país, durante la cual al menos 30.000 personas fueron desaparecidas por el gobierno dictatorial. También para conmemorar la lucha continua de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo para encontrar a sus hijos y nietos. El lema es ''Memoria, Verdad y Justicia".

El 50º aniversario de la dictadura en Argentina (1976–1983) , que se conmemora el 24 de marzo de 2026, recuerda principalmente el inicio del golpe militar de 1976 y sus consecuencias. Es una fecha muy importante conocida como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y en esta ocasión miles de personas han salido a la calle para no olvidar lo sucedido y recordar a sus desaparecidos

Según estimaciones de organizaciones de derechos humanos de Argentina, hasta 30.000 opositores al gobierno, activistas de izquierda, sindicalistas y estudiantes desaparecieron durante ese tiempo y, en muchos casos, su destino sigue siendo incierto.

Los impulsores del golpe cívico-militar de 1976, planificado y ejecutado en el marco del Plan Cóndor, fueron Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri, José Alfredo Martínez de Hoz, Jaime Perriaux, entre otros. Videla sería el que asumiría el poder tras el golpe. La dictadura se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado hasta el año 1983.

Jorge Rafael Videla asumió el poder de facto tras el golpe de Estado en Argentina, en el año 1976. | CC

Una multitud ha salido en Argentina para recordar a los ausentes y, bajo el lema "Verdad y Justicia", organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo reiteran un año más el saber qué pasó con los desaparecidos, que se juzgue a todos los responsables y mantener viva la memoria.

Entre los actos a los que corresponden estas fotos, se han convocado marchas masivas en Buenos Aires y otras ciudades, actos y homenajes a las víctimas, exhibiciones de fotos y nombres de desaparecidos y la proclama de consignas como “¿Dónde están?” o “Son 30.000”.