Galería | Una multitud sale a la calle en Argentina en el 50 aniversario del golpe y el inicio de la dictadura
NO OLVIDAR
El 50º aniversario de la dictadura en Argentina (1976–1983), que se conmemora el 24 de marzo de 2026, recuerda principalmente el inicio del golpe militar de 1976 y sus consecuencias. Es una fecha muy importante conocida como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y en esta ocasión miles de personas han salido a la calle para no olvidar lo sucedido y recordar a sus desaparecidos
Según estimaciones de organizaciones de derechos humanos de Argentina, hasta 30.000 opositores al gobierno, activistas de izquierda, sindicalistas y estudiantes desaparecieron durante ese tiempo y, en muchos casos, su destino sigue siendo incierto.
Los impulsores del golpe cívico-militar de 1976, planificado y ejecutado en el marco del Plan Cóndor, fueron Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri, José Alfredo Martínez de Hoz, Jaime Perriaux, entre otros. Videla sería el que asumiría el poder tras el golpe. La dictadura se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado hasta el año 1983.
Una multitud ha salido en Argentina para recordar a los ausentes y, bajo el lema "Verdad y Justicia", organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo reiteran un año más el saber qué pasó con los desaparecidos, que se juzgue a todos los responsables y mantener viva la memoria.
Entre los actos a los que corresponden estas fotos, se han convocado marchas masivas en Buenos Aires y otras ciudades, actos y homenajes a las víctimas, exhibiciones de fotos y nombres de desaparecidos y la proclama de consignas como “¿Dónde están?” o “Son 30.000”.
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Marina y su hija buscan en una pancarta que muestra fotos de los desaparecidos a su tío Antonio Gerardo Lucente, quien desapareció en 1977, durante una manifestación que conmemora el 50º aniversario del golpe de Estado en Argentina.
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Cristina Sille
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Un niño mira la pancarta con los rostros de los desaparecidos durante una manifestación que conmemora el 50.º aniversario del golpe de Estado en Argentina. Según grupos de derechos humanos, hasta 30.000 personas fueron desaparecidas por la fuerza durante la dictadura militar de 1976 a 1983, y el destino de muchas de ellas sigue siendo desconocido.
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Cristina Sille
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Actos del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina e inicio de la dictadura posterior.
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Cristina Sille
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Participantes en los actos de conmemoración del 50 aniversario del golpe y posterior dictadura instaurada en Argentina.
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Cristina Sille
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Una larga lona con miles de caras de las personas desaparecidas durante la dictadura en Argentina.
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Cristina Sille
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La gente ha salido a la calle para no olvidar los horrores de la dictadura en Argentina.
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Cristina Sille
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Una persona durante la vigilia por el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, a 23 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). La convocatoria, impulsada por organismos de derechos humanos y colectivos sociales, se celebra en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 y reafirmar el compromiso democrático..
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Sebastián Hipperdinger
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Varias personas durante la vigilia por el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, a 23 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). La convocatoria, impulsada por organismos de derechos humanos y colectivos sociales, se celebra en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 y reafirmar el compromiso democrático.
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Sebastián Hipperdinger
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Participantes en los actos de conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina y la dictadura.
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Sebastián Hipperdinger
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Vigilia para conmemorar el 50 aniversario de la dictadura.
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Sebastián Hipperdinger
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Varias personas durante la vigilia por el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, a 23 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). La convocatoria, impulsada por organismos de derechos humanos y colectivos sociales, se celebra en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 y reafirmar el compromiso democrático.
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Sebastián Hipperdinger
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Celebración del festival ‘Feria y Memoria’ con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex ESMA, a 21 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). El Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos es el nombre con el que se conoce desde 2004 al predio de la Ciudad de Buenos Aires donde funcionó hasta 1998 la Escuela de Mecánica de la Armada, utilizado como uno de los principales centros clandestinos de detención por la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. En el Espacio se realizan actividades con el objetivo de homenajear? a la víctimas del terrorismo de Estado, preservar la memoria, promover y defender los derechos humanos.
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Sebastián Hipperdinger
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Varias personas durante la vigilia por el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, a 23 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). La convocatoria, impulsada por organismos de derechos humanos y colectivos sociales, se celebra en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 y reafirmar el compromiso democrático.
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Sebastián Hipperdinger
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Varias personas durante la vigilia por el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, a 23 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). La convocatoria, impulsada por organismos de derechos humanos y colectivos sociales, se celebra en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 y reafirmar el compromiso democrático.
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Sebastián Hipperdinger
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Una persona durante la vigilia por el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, a 23 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). La convocatoria, impulsada por organismos de derechos humanos y colectivos sociales, se celebra en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 y reafirmar el compromiso democrático.
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Sebastián Hipperdinger
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Celebración del festival ‘Feria y Memoria’ con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex ESMA, a 21 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). El Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos es el nombre con el que se conoce desde 2004 al predio de la Ciudad de Buenos Aires donde funcionó hasta 1998 la Escuela de Mecánica de la Armada, utilizado como uno de los principales centros clandestinos de detención por la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. En el Espacio se realizan actividades con el objetivo de homenajear? a la víctimas del terrorismo de Estado, preservar la memoria, promover y defender los derechos humanos.
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Sebastián Hipperdinger
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Celebración del festival ‘Feria y Memoria’ con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex ESMA, a 21 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). El Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos es el nombre con el que se conoce desde 2004 al predio de la Ciudad de Buenos Aires donde funcionó hasta 1998 la Escuela de Mecánica de la Armada, utilizado como uno de los principales centros clandestinos de detención por la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. En el Espacio se realizan actividades con el objetivo de homenajear? a la víctimas del terrorismo de Estado, preservar la memoria, promover y defender los derechos humanos.
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Sebastián Hipperdinger
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Referencias de los desaparecidos durante la dictadura en Argentina.
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Sebastián Hipperdinger
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Celebración del festival ‘Feria y Memoria’ con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex ESMA, a 21 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). El Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos es el nombre con el que se conoce desde 2004 al predio de la Ciudad de Buenos Aires donde funcionó hasta 1998 la Escuela de Mecánica de la Armada, utilizado como uno de los principales centros clandestinos de detención por la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. En el Espacio se realizan actividades con el objetivo de homenajear? a la víctimas del terrorismo de Estado, preservar la memoria, promover y defender los derechos humanos.
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Sebastián Hipperdinger
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Celebración del festival ‘Feria y Memoria’ con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex ESMA, a 21 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). El Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos es el nombre con el que se conoce desde 2004 al predio de la Ciudad de Buenos Aires donde funcionó hasta 1998 la Escuela de Mecánica de la Armada, utilizado como uno de los principales centros clandestinos de detención por la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. En el Espacio se realizan actividades con el objetivo de homenajear? a la víctimas del terrorismo de Estado, preservar la memoria, promover y defender los derechos humanos.
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Sebastián Hipperdinger
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Manifestación para conmemorar el 50º aniversario del golpe militar de 1976 en Argentina
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Paula Acunzo / Zuma Press / ContactoPhoto
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Dos personas durante la celebración del festival ‘Feria y Memoria’ con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex ESMA, a 21 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). El Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos es el nombre con el que se conoce desde 2004 al predio de la Ciudad de Buenos Aires donde funcionó hasta 1998 la Escuela de Mecánica de la Armada, utilizado como uno de los principales centros clandestinos de detención por la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. En el Espacio se realizan actividades con el objetivo de homenajear? a la víctimas del terrorismo de Estado, preservar la memoria, promover y defender los derechos humanos.
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Sebastián Hipperdinger
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Residentes y organizaciones sociales realizaron una marcha de antorchas en el barrio de Villa Crespo de Buenos Aires, antes del 50.º aniversario del golpe de 1976, en memoria de quienes fueron desaparecidos forzosamente durante la dictadura y exigiendo memoria, verdad y justicia.
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Cristian Leyva / Zuma Press / ContactoPhoto
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Residentes y organizaciones sociales realizaron una marcha de antorchas en el barrio de Villa Crespo de Buenos Aires, antes del 50.º aniversario del golpe de 1976, en memoria de quienes fueron desaparecidos forzosamente durante la dictadura y exigiendo memoria, verdad y justicia.
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Cristian Leyva / Zuma Press / ContactoPhoto
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Uno de los aviones Skyvan PA-51 que se usaron para los vuelos de la muerte, durante la celebración del festival ‘Feria y Memoria’ con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex ESMA, a 21 de marzo de 2026, en Buenos Aires (Argentina). El Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos es el nombre con el que se conoce desde 2004 al predio de la Ciudad de Buenos Aires donde funcionó hasta 1998 la Escuela de Mecánica de la Armada, utilizado como uno de los principales centros clandestinos de detención por la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. En el Espacio se realizan actividades con el objetivo de homenajear? a la víctimas del terrorismo de Estado, preservar la memoria, promover y defender los derechos humanos.
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Sebastián Hipperdinger
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Manifestación para conmemorar el 50º aniversario del golpe militar de 1976 en Argentina
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Paula Acunzo / Zuma Press / ContactoPhoto
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Gran pancarta con la cara de los desaparecidos durante la dictadura.
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Paula Acunzo / Zuma Press / ContactoPhoto
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Uno de los manifestantes, un joven con una pancarta en la que denuncia los secuestros y maltratos que se realizaron durante la dictadura en Argentina.
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Paula Acunzo / Zuma Press / ContactoPhoto