Euskadi y Gales apuestan por más cooperación para afrontar los desafíos del futuro

El Lehendakari, Imanol Pradales, y la primera ministra de Gales, Eluned Morgan, han renovado el Memorando de Entendimiento (MoU) que une a ambos territorios, en un acto celebrado en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz. La firma se enmarca en la visita institucional de la dirigente galesa a Euskadi y actualiza el acuerdo suscrito inicialmente en 2018 y prorrogado en 2021, con el objetivo de adaptarlo al actual contexto político, económico y social internacional.

La renovación del acuerdo consolida una relación bilateral estratégica basada en valores compartidos como la democracia, la cohesión social, el desarrollo humano sostenible, la identidad cultural y lingüística propia y la apuesta por un mayor autogobierno. Euskadi y Gales, ambas naciones históricas integradas en estructuras estatales, comparten además trayectorias similares marcadas por una intensa industrialización, procesos de reconversión económica y un presente común en ámbitos como la industria avanzada, la innovación, la tecnología y la transición energética.

Durante la declaración institucional posterior a la firma, el Lehendakari ha subrayado que el nuevo Memorando permitirá impulsar proyectos compartidos ligados a la triple transición ecológica, tecnológica y demográfica, y ha destacado la importancia de fortalecer alianzas entre territorios con perfiles similares para hacer frente a los desafíos globales. Pradales ha remarcado también que la renovación del acuerdo llega en un momento clave, en el que considera “más necesario que nunca defender los valores democráticos y fortalecer Europa”.

El Memorando cobra una relevancia especial en el actual contexto europeo, en el que Gales está llamada a formar parte de la futura Macrorregión Atlántica, que podría materializarse en 2027 tras el mandato aprobado por el Consejo Europeo el pasado 18 de diciembre. En este marco, el acuerdo refuerza la cooperación en ámbitos estratégicos como la movilidad sostenible y el transporte, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la innovación y la competitividad, las energías renovables —con especial atención a la energía marina—, la industria agroalimentaria, la educación y la formación, la política fiscal y social, la salud y los cuidados, así como el apoyo al desarrollo empresarial y a las pymes.

Desde la firma del primer MoU en 2018, la relación entre Euskadi y Gales se ha traducido en encuentros institucionales de alto nivel, misiones empresariales y proyectos concretos en sectores como la microelectrónica, las energías renovables, la automoción eléctrica, la aeronáutica, la salud y las ciencias de la vida.

El acuerdo refuerza además la cooperación cultural y lingüística, poniendo en valor la identidad, la lengua y la cultura propias de ambos territorios. Euskadi y Gales comparten retos y experiencias comunes en la revitalización del euskera y el galés, así como en el impulso de su uso social más allá del ámbito educativo, en el marco de una sociedad plural, multicultural y tolerante.

La visita oficial de la primera ministra de Gales a Euskadi, que se desarrolla entre los días 7 y 9 de enero, incluye también encuentros institucionales y visitas a agentes estratégicos del ámbito de la innovación, la industria y la proyección internacional. La renovación del Memorando reafirma así una relación sólida y estable, alineada con la estrategia de acción exterior del Gobierno Vasco, Euskadi Globala, y orientada a generar oportunidades compartidas y proyectos de futuro para ambos territorios.