El Lehendakari se reúne con la primera ministra de Gales y el gobernador de Fukushima

El Lehendakari, Imanol Pradales, iniciará el año 2026 con una agenda de marcado carácter internacional que arrancará este jueves, 8 de enero, con una reunión con la primera ministra de Gales, Eluned Morgan, en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz. El encuentro servirá para renovar el Memorando de Entendimiento (MoU) entre Euskadi y Gales y reforzar una relación bilateral basada en valores y objetivos compartidos.

La visita de la dirigente galesa a Euskadi, que se prolongará entre los días 7 y 9 de enero, da continuidad al marco de colaboración establecido en 2018 y actualizado posteriormente, adaptándolo a los nuevos retos del contexto europeo e internacional. El acuerdo busca profundizar la cooperación en ámbitos estratégicos como la movilidad sostenible, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la innovación, las energías renovables, la industria agroalimentaria, la educación, la salud y el desarrollo empresarial, además de reforzar los vínculos culturales y lingüísticos.

La agenda internacional del Lehendakari continuará el lunes 12 de enero con la recepción del gobernador de Fukushima, Masao Uchibori, también en Ajuria Enea. En este encuentro se renovará el Memorando de Entendimiento entre Euskadi y la prefectura japonesa para afianzar una alianza estratégica centrada en energías renovables, dispositivos médicos y gastronomía.

En cuanto a la visita de la delegación japonesa, lo que se sabe es que estará integrada por 22 representantes de sectores estratégicos, incluirá además actividades de carácter económico y promocional, entre ellas un evento de presentación de productos “Hechos en Fukushima” en Getxo-Bilbao, orientado a abrir nuevas oportunidades comerciales en el mercado europeo.