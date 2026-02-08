Euskadi lidera una cumbre industrial europea para reforzar la cooperación y la autonomía estratégica de la UE

Euskadi se convierte este lunes y martes, 9 y 10 de febrero, en el epicentro del debate industrial europeo con la celebración en Bilbao de la segunda edición del ‘Leaders Meeting – Fit for the Future’, un encuentro de alto nivel orientado a fortalecer la cooperación interregional y a avanzar en la autonomía estratégica de la Unión Europea. La cumbre estará coliderada por el lehendakari Imanol Pradales y el ministro-presidente de Flandes, Matthias Diependaele.

El secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero, subrayó que el contexto geopolítico actual sitúa a la UE ante un momento decisivo y defendió el papel de Euskadi en este escenario. Según explicó, desde la comunidad vasca se busca “contribuir a la soberanía estratégica de la UE, reforzar la competitividad industrial, impulsar la innovación y avanzar hacia una mayor autonomía tecnológica”.

El encuentro servirá también para reafirmar el papel de las regiones y naciones sin Estado en la agenda europea de competitividad e innovación, promoviendo una gobernanza multinivel y la identificación de retos y oportunidades de cooperación interregional. Tras la primera edición celebrada en 2024 en Amberes, esta segunda cita consolida la alianza entre los gobiernos vasco y flamenco como actores relevantes del desarrollo económico y tecnológico europeo.

La edición de 2026 contará con la participación de 14 territorios industriales con alto potencial innovador, entre ellos Euskadi, Flandes, Navarra, Catalunya, Lombardía, Baden-Württemberg o Emilia-Romaña. El programa se extenderá durante dos días y combinará encuentros institucionales, visitas tecnológicas y debates políticos y económicos.

La jornada del lunes incluirá una visita al edificio de Ikerbasque en Donostia-San Sebastián, donde se encuentra el IBM Quantum System Two, una infraestructura que posiciona a Euskadi como referente europeo en tecnologías cuánticas. Por la tarde, el lehendakari recibirá en Ajuria-Enea al ministro-presidente de Flandes para analizar las relaciones bilaterales y futuras áreas de cooperación, antes de la apertura oficial del encuentro en el Museo Guggenheim Bilbao.

El martes, el Palacio Euskalduna acogerá el foro central del Leaders Meeting, centrado en los retos globales de la industria europea y en la construcción de una visión compartida para impulsar la innovación y las tecnologías estratégicas. La jornada se cerrará con la firma de la Declaración de Bilbao 2026, que reforzará el alcance político de la iniciativa.

Como principal novedad, la cumbre incorpora un side event específico para el sector privado, con la participación de entre 35 y 40 clústeres empresariales, que trabajarán sobre tres ámbitos clave: Clean Tech, Inteligencia Artificial y tecnologías cuánticas, y Bio Health, con el objetivo de trasladar aportaciones directas al debate institucional.