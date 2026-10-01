La exposición de Castelao bate récord en el Museo de Pontevedra con 26.376 visitantes

El presidente de la Diputación durante su intervención, junto a la directora del Museo

La exposición Castelao. "A derradeira leición do mestre" ha cerrado sus puertas en el Museo de Pontevedra con un record de visitas: 26.376 visitantes en tres meses, una cifra que la convierte en una de las muestras más destacadas de la trayectoria del centro.

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, y la directora del museo, Ángeles Tilve, presentaron este martes los datos de asistencia tras la clausura de la exposición, que concluyó el pasado domingo con una gran afluencia de público. Solo durante las últimas tres horas de apertura, 644 personas visitaron la muestra, con colas que se extendieron hasta el exterior del edificio.

La exposición también despertó un notable interés entre los grupos organizados y la comunidad educativa. Las visitas guiadas reunieron a 608 personas, mientras que otras 382 participaron en recorridos concertados. Además, 1.154 estudiantes de ESO y Bachillerato de 16 centros educativos gallegos acudieron a las visitas especiales organizadas durante las dos últimas semanas.

Domínguez destacó el valor cultural de la iniciativa y subrayó que Castelao forma parte del patrimonio común de Galicia, por lo que su difusión contribuye a preservar la memoria y la identidad gallegas. Por su parte, Tilve calificó de sorprendente la respuesta del público y aseguró que la exposición quedará en la historia del Museo de Pontevedra.

Una obra emblemática de regreso a Galicia

El principal atractivo de la muestra fue A derradeira leición do mestre, el cuadro que Castelao pintó en 1945 para el Centro Orensano de Buenos Aires y que regresó a Galicia por segunda vez, aunque era la primera ocasión en que se exhibía en Pontevedra.

El lienzo, de dos metros de alto por 1,36 de ancho, reproduce la estampa número seis de Galicia mártir, el primero de los tres álbumes que el artista publicó durante la Guerra Civil. La pintura, de gran carga política y simbólica, representa el fusilamiento de un hombre inspirado en Alexandre Bóveda, amigo personal de Castelao y figura destacada del galleguismo, asesinado en 1936.

La obra, que pertenece desde 1979 a la colección del Centro Galicia de Buenos Aires, fue cedida temporalmente para la exposición y regresará ahora a Argentina. La muestra coincidió con las conmemoraciones del 90.º aniversario del comienzo de la Guerra Civil y del asesinato de Bóveda, así como con el aniversario del plebiscito del Estatuto de autonomía de Galicia de 1936.

La exposición continuará en formato digital

Aunque la muestra ya ha cerrado sus puertas, el Museo de Pontevedra prepara una versión digital que estará disponible próximamente en su página web. La iniciativa permitirá recorrer virtualmente la sala y acceder a los contenidos audiovisuales generados durante los tres meses de exposición.

Entre los materiales figuran las conferencias impartidas por Ángeles Tilve, Ramón Villares, Henrique Monteagudo y Manuel Gago, además de imágenes de la llegada del cuadro desde Buenos Aires, su presentación en Pontevedra y los actos celebrados el 17 de agosto, Día de la Galicia Mártir.

La versión digital también recogerá los testimonios de visitantes, escolares y representantes de la comunidad gallega en Argentina, con el objetivo de prolongar el alcance de una exposición que ha reunido a más de 26.000 personas en torno a una de las obras más representativas de la memoria histórica y cultural de Galicia.