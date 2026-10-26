Una exposición recupera la presencia internacional de la Generalitat durante la Guerra Civil

La muestra "Acció exterior en temps de guerra. La presència internacional de la Generalitat de Catalunya (1936-1939)" reconstruye las iniciativas diplomáticas y de acción exterior impulsadas por el Gobierno catalán entre 1936 y 1939. Instalada en el pasillo situado frente a la biblioteca del Parlament de Catalunya, podrá visitarse durante tres meses y reúne documentos que permiten conocer cómo la Generalitat trató de mantener contactos internacionales en un contexto marcado por la Guerra Civil.

La exposición se detiene en las distintas actuaciones desarrolladas para proteger a los ciudadanos extranjeros residentes en Cataluña, obtener suministros y financiación y recabar apoyos internacionales para la causa republicana. A través de la documentación conservada en el Archivo Nacional de Cataluña, el recorrido muestra cómo, pese a las dificultades propias del conflicto, la Generalitat desplegó una actividad exterior destinada a responder a las necesidades del territorio y a mantener su presencia en el ámbito internacional.

Uno de los ejes de la muestra es la red de delegaciones y agentes que operaron en el extranjero. Esta estructura fue promovida principalmente por el Comisariado de Propaganda y el Departamento de Economía, organismos que desempeñaron un papel relevante en las relaciones con otros países y en la búsqueda de recursos y respaldos durante la guerra. Los documentos permiten aproximarse a los mecanismos utilizados por la Generalitat para establecer contactos y proyectar su actuación más allá de Cataluña.

Paneles de la exposición | Gobierno de Cataluña

La exposición también recupera figuras vinculadas a esta labor, como Rafael Closas i Cendra, secretario de Relaciones Exteriores, y contribuye a contextualizar el papel que desempeñó la institución catalana en el escenario internacional entre 1936 y 1939. De este modo, la muestra ofrece una mirada histórica a una dimensión de la Guerra Civil centrada en las relaciones exteriores, la diplomacia y los esfuerzos por obtener ayuda en un periodo de gran inestabilidad.

El recorrido por la exposición estuvo guiado por su comisario, Manuel Manonelles, profesor de Relaciones Internacionales de la Universitat Ramon Llull. También asistieron miembros de la Mesa del Parlament, diputados y los consejeros de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch; y de Cultura, Sònia Hernández, además de la directora del Archivo Nacional de Cataluña, Pilar Cuerva.

Al finalizar la visita, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recorrieron la muestra, dedicada a recuperar y dar a conocer la actividad internacional desarrollada por las instituciones catalanas durante la Guerra Civil.