La FIEC pide apoyo para el Casal Català de La Habana ante su delicada situación

La Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC) ha lanzado un llamamiento a la solidaridad para apoyar al Casal Català de La Habana, la entidad catalana del exterior más antigua del mundo, fundada en 1840, que atraviesa una situación especialmente delicada debido a las dificultades económicas y geopolíticas que afectan a Cuba.

Según explica la FIEC, el Casal se encuentra actualmente en una situación límite como consecuencia de lo que califica como un “doble bloqueo”. Por un lado, la situación que atraviesa Cuba, marcada entre otras cuestiones por los constantes cortes de electricidad; y, por otro, el bloqueo de las cuentas bancarias de la entidad por parte de las autoridades cubanas, una circunstancia que, según la organización, afecta también a otras entidades de la emigración española.

Las dificultades han provocado problemas para el funcionamiento cotidiano del Casal, que carece de acceso estable a internet, dispone de equipamiento informático obsoleto y tiene dificultades para conseguir material de oficina. Pese a ello, la entidad continúa desarrollando su actividad gracias al compromiso de su actual Junta Directiva y a su vinculación con la comunidad catalana.

LaFIEC aprovechó el viaje del Open Arms desde La Habana hasta Cancún, a finales de agosto, para incorporar en su regreso a Cuba un cargamento destinado al Casal Català de La Habana. El envío incluyó equipamiento informático, como ordenadores e impresoras, y material de oficina, dentro de los límites establecidos por las autoridades aduaneras cubanas.

El material fue adquirido en México y entregado al Casal en La Habana el pasado 2 de septiembre. La recepción corrió a cargo de la presidenta de la entidad, Idania Rodríguez, y del vicepresidente, Maikel Dueñas.

La FIEC ha abierto ahora una campaña para recaudar fondos que permitan financiar el material enviado a Cuba y contribuir así a garantizar la continuidad de la actividad del Casal.

La organización anima tanto a particulares como a entidades a realizar aportaciones económicas y agradece de antemano la solidaridad con la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya, conocida como Casal Català de La Habana, cuya trayectoria se remonta a hace más de 180 años.

El llamamiento pretende contribuir a que la entidad pueda mantener su actividad y preservar el vínculo de la comunidad catalana con Cuba pese a las dificultades que atraviesa actualmente.