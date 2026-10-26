La vivienda en la España post-PSOE

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado un compromiso concreto: “Yo me comprometo que en los 100 primeros días el Consejo de Ministros aprobará tres leyes: la ley del suelo, la ley contra la okupación y la ley de reforma de la propiedad horizontal. Esto es un compromiso concreto. 100 días, tres proyectos legislativos”.

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. Jóvenes que no pueden independizarse, familias que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler y ciudadanos que, aun teniendo trabajo, no consiguen acceder a una vivienda. No estamos ante un problema menor, sino ante una realidad que condiciona nuestro futuro. Para empezar a resolverlo, España necesita más viviendas, menos trabas burocráticas y unas reglas claras que ofrezcan seguridad tanto a propietarios como a inquilinos.

La propuesta de Feijóo plantea un cambio de rumbo a través de tres reformas. La primera es la ley del suelo. Dicho de forma sencilla, construir una vivienda no debería convertirse en una carrera interminable de permisos, informes y trámites administrativos. Cuando el suelo tarda años en estar disponible, se retrasa la construcción y aumenta el coste de las nuevas casas. Agilizar el urbanismo, simplificar los procedimientos y facilitar el desarrollo de suelo público permitiría aumentar la oferta y favorecer la construcción de viviendas asequibles y protegidas.

Simplificar estos procesos ayudaría a conservar y modernizar los edificios, aprovechar mejor el parque inmobiliario existente y facilitar soluciones habitacionales.

La segunda reforma es una ley contra la okupación. La seguridad jurídica significa que los ciudadanos sepan que sus derechos están protegidos y que, si se produce una okupación de una vivienda, podrán recuperarla mediante procedimientos eficaces. La incertidumbre y la lentitud judicial desaniman a propietarios que estarían dispuestos a alquilar sus inmuebles. Reforzar las garantías legales y agilizar la respuesta judicial ayudaría a recuperar la confianza y a sacar más viviendas al mercado del alquiler. No se trata de enfrentar a propietarios e inquilinos, sino de garantizar los derechos de todos y evitar que la falta de seguridad reduzca todavía más la oferta.

La tercera reforma, la de la propiedad horizontal, pretende facilitar la toma de decisiones en las comunidades de vecinos. ¿Por qué es importante? Porque rehabilitar edificios, mejorar su accesibilidad o instalar determinadas infraestructuras puede exigir acuerdos que hoy resultan complicados. Simplificar estos procesos ayudaría a conservar y modernizar los edificios, aprovechar mejor el parque inmobiliario existente y facilitar soluciones habitacionales.

A estas reformas se suman las medidas anunciadas para ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda mediante avales públicos, incentivos fiscales y rebajas de impuestos. El objetivo es reducir las barreras económicas que impiden a muchas personas dar el paso hacia la emancipación.

España necesita una política de vivienda que deje atrás el nocivo intervencionismo y afronte con valentía las causas del problema. Desde mi punto de vista, el compromiso de Feijóo apunta en la dirección correcta: facilitar la construcción, proteger la propiedad y ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda. Y ese va a ser uno de los grandes objetivos de la España post-PSOE, no tengo ninguna duda de ello.