Exteriores presenta "Iberoamérica Literaria", una exposición sobre la riqueza de las letras iberoamericanas

La exposición "Iberoamérica Literaria" se presentó esta semana en Madrid bajo el impulso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para celebrar la riqueza y diversidad de la creación literaria de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

La secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, visitó la muestra, en el Paseo de Recoletos. La exposición podrá visitarse hasta el 18 de noviembre tanto en este espacio como en la Biblioteca Nacional de España.

La propuesta reúne una selección de fotografías de Daniel Mordzinski, considerado uno de los grandes cronistas visuales de la literatura iberoamericana. Las imágenes son fruto de varias décadas de trabajo del fotógrafo junto a escritores y escritoras de toda la región.

Presentaciòn de la muestra | Ministerio de Asuntos Exteriores

"Iberoamérica Literaria" reivindica la literatura como uno de los principales patrimonios culturales compartidos de la región. A través de retratos que se alejan de la imagen oficial, la muestra acerca al público a algunas de las figuras más influyentes de las letras iberoamericanas, desde autores universales como Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez hasta escritores que dan voz a las culturas indígenas y reflejan la diversidad lingüística, cultural y social del territorio.

Las fotografías proponen un recorrido por una tradición literaria marcada por los intercambios culturales y las influencias mutuas, que continúa evolucionando y enriqueciendo el espacio iberoamericano.

La iniciativa busca también contribuir a la proyección pública de la Cumbre Iberoamericana de Madrid y acercar a la ciudadanía la riqueza de un legado cultural compartido que trasciende fronteras. A través de la literatura y la fotografía, la exposición pone en valor los vínculos que unen a los países iberoamericanos y la diversidad de sus expresiones culturales.