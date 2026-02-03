Ezequiel Novoa, secretario general del Centro Asturiano de Lanús: “El reconocimiento es un mimo al esfuerzo que hemos hecho estos dos años”

El Centro Asturiano de Lanús, en Argentina, ha sido reconocido oficialmente como comunidad asturiana en el exterior por el Gobierno del Principado de Asturias, tras el acuerdo aprobado el pasado 20 de enero de 2026 en Consejo de Gobierno. La decisión supone un respaldo institucional a una entidad integrada por asturianos y descendientes que mantienen intactos los culturales, sociales e históricos con Asturias.

La noticia fue recibida con satisfacción por la directiva del centro. Su secretario general, Ezequiel Novoa, explicaba que la comunicación llegó de manera directa: “La verdad que sí, contentos. Nos avisaron hoy a la mañana”, señalaba, avanzando que la entidad dará a conocer el reconocimiento también a través de sus propios canales.

El reconocimiento acredita que el Centro Asturiano de Lanús cumple los requisitos establecidos en la legislación autonómica para las comunidades asturianas en el exterior, entre ellos su carácter sin ánimo de lucro, su funcionamiento democrático y su compromiso estatutario con la conservación de la cultura, la historia y las tradiciones asturianas. La solicitud contó con el respaldo del Consejo de Comunidades Asturianas y con informes favorables de los órganos consultivos del Principado, incluida la comisión correspondiente de la Junta General del Principado de Asturias, así como de la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno.

Para Novoa, el acuerdo del Principado supone un reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años: “Contentos para el esfuerzo de estos dos años, de volverlo a abrir, de volverlo a poner en funcionamiento”, subraya. Un proceso que ha permitido reactivar la vida diaria del centro hasta convertirlo en un espacio abierto y dinámico: “Que ahora funcione los siete días de la semana, de 8 de la mañana a 12 de la noche”.

Con este reconocimiento, el Centro Asturiano de Lanús pasará a formar parte del Registro de la Emigración del Principado de Asturias, lo que le permitirá participar de manera activa en programas, iniciativas y acciones impulsadas desde Asturias. Desde el Gobierno autonómico se destaca que este paso contribuye a fortalecer la red de centros asturianos en el exterior y a preservar la identidad asturiana más allá de sus fronteras.

La entidad argentina es hoy un referente de actividad cultural y social en su comunidad. “Tener más de 40 actividades, tenemos 26 profesores. La verdad que todo un esfuerzo”, detalla Novoa, que también pone en valor la recuperación de símbolos tradicionales: “Estar rearmando la banda de gaita, rearmando el grupo de baile, haciendo de todo”.

Un trabajo constante que, a juicio de su secretario general, encuentra ahora un respaldo institucional muy significativo: “La verdad que sí, es un mimo al esfuerzo que hemos hecho estos dos años”, concluye